Melissa Hernández, vecina de Puerto Lumbreras narra la noche de bombardeos en Dubai

Melissa Hernández, a bordo del MSC Euribia, describe desde el puerto de la ciudad el sonido de los cazas y las explosiones durante toda la noche

José Ángel Ayala

José Ángel Ayala

Lorca - Publicado el

2 min lectura1:38 min escucha

Oriente Medio se encuentra en un punto de no retorno tras el lanzamiento de la "Operación Furia Épica" por parte de Estados Unidos e Israel contra Irán. El conflicto, que estalló de forma masiva el pasado sábado 28 de febrero, ha sumido a la región en el caos tras ataques aéreos coordinados sobre puntos estratégicos del territorio iraní, incluyendo la capital, Teherán.

Imagen del Aeropuerto Internacional de Dubai, al fondo una columna de humo fruto de un ataque aéreo.

Imagen del Aeropuerto Internacional de Dubai, al fondo una columna de humo fruto de un ataque aéreo.

Irán ha lanzado oleadas de misiles y drones contra Israel y contra intereses estadounidenses en el Golfo Pérsico. Los Emiratos Árabes Unidos se han visto directamente salpicados por esta represalia, reportándose fuertes explosiones en Abu Dabi y Dubái, incluyendo incidentes cerca del Burj Khalifa y el aeropuerto de Dubái.

Una turista española ha relatado la noche de pánico que ha vivido a bordo de un crucero en Dubái. Melissa Hernández, vecina de Puerto Lumbreras, se encuentra en el buque MSC Euribia, atracado en el puerto de la ciudad, desde donde ha sido testigo de una noche de bombardeos

Los hechos comenzaron sobre las dos de la madrugada, hora local. "Solo se escuchaban todo el rato cazas y cazas y cazas pasando por el cielo", ha explicado en un audio. La situación provocó que su pareja, Juan, entrara "en pánico".

Misiles en el cielo de Dubái

Además del sonido de los aviones de combate, la turista pudo observar el impacto de los proyectiles. "Te asomabas y de vez en cuando se veían misiles, que eran como estrellas fugaces, que de repente hacían pum, y como que explotaban y desaparecían", ha detallado.

Se veían misiles, que eran como estrellas fugaces"

MELISSA HERNÁNDEZ

Vecina de Puerto Lumbreras en Dubai

Tras lograr conciliar el sueño, las explosiones los despertaron de nuevo a las cuatro de la mañana. "Esto parecían las fiestas de un pueblo", ha lamentado Hernández, que ha confesado haber sufrido un ataque de ansiedad. "Yo no podía ni respirar, tampoco quería salir aquí al balcón, porque lo primero que te dicen es que te alejes de las ventanas", ha añadido.

La tensión no ha disminuido con la llegada del día. "Ha sido despertar y se oye, pum, otra vez", ha afirmado. A pesar de que la tripulación les ha comunicado que están seguros dentro del crucero, la sensación de peligro es sobrecogedora: "Nunca hemos tenido tan cerca algo así tan malo y tan real", ha concluido.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

