¿Cobran las dietas los diputados por Málaga aunque estén confinados y no vayan al Congreso?

En el Congreso de los Diputados, la actividad continúa, pero de forma muy reducida: los plenos cuentan con escasa representación de diputados y la mayoría de políticos que nos representan en la Cámara Baja permanecen confinados, como la mayoría de ciudadanos. Ante esta situación… ¿qué pasa con las dietas por trasladarse y alojarse en Madrid?, ¿se siguen cobrando? La respuesta es que sí.

Hablamos de una asignación de casi 2.000 euros al mes (cantidad que reciben mensualmente los diputados de circunscripciones distintas a Madrid y que, por tanto, se tienen que desplazar a la capital de España para su labor en el Congreso). En la Cámara Baja, el trabajo se paralizó a principios de marzo, con la declaración del estado de alarma, pero la dieta de marzo se ha cobrado íntegra.

¿CUÁL ES LA POSTURA DE LOS DIPUTADOS POR MÁLAGA?

Hemos contactado con todos los partidos con representación en el Congreso por la provincia de Málaga para conocer su postura ante el cobro de dietas cuando la mayoría de diputados no está en Madrid (aunque hay excepciones, como las del popular Pablo Montesinos o Guillermo Díaz, de Ciudadanos). En el caso del PP, la indicación nacional es que los diputados donen, al menos, parte de la dieta de marzo, con el objetivo de recaudar 250.000 euros en toda España. La cantidad a donar se deja en manos de cada diputado.

Similar es la postura del PSOE. Según fuentes del PSOE de Málaga, se ha habilitado una cuenta bancaria en la que se pide a diputados y senadores (además de otros cargos políticos) que donen las cuantías que les correspondan para transporte, manutención o alojamiento hasta que se reanude la actividad normal. Aunque, en todo caso, se trata de una aportación voluntaria.

PROPUESTA DE CIUDADANOS

En el caso de Ciudadanos, la postura inicial respecto al cobro de la dieta de marzo era esta que explica el diputado por Málaga, Guillermo Díaz: “En mi grupo parlamentario propusimos que los plenos y las comisiones se celebraran de forma telemática, con lo que el debate de las dietas estaría superado porque no habría que cobrarlas, ya que todo el mundo estaría en sus casas como, por otro lado, es aconsejable”.

Pero eso no ha ocurrido… los debates se celebran, aunque con escasa presencia, y las dietas se han cobrado, por tanto, “la mayoría de las dietas de Ciudadanos han sido donadas”. “En mi caso he donado las dietas no consumidas” y hará lo mismo en abril si finalmente se cobran puesto que, “a pesar de que yo sí estoy viajando, no estoy teniendo ni muchísimo menos gastos como para cubrir la dieta”. Es decir, en su caso Díaz ha donado la parte de la dieta (de esos 2.000 euros) que no ha gastado, porque él sí permanece trabajando en el Congreso.

LA POSTURA DE VOX

Desde Vox aseguran que también solicitaron a la Mesa del Congreso que, mientras se mantenga este estado, no se abonaran a diputados y senadores las dietas por desplazamiento y alojamiento de marzo y abril. Según la diputada de Vox por Málaga, Patricia Rueda, esta propuesta ha sido rechazada. “Ningún miembro de la mesa, excepto Vox, quiso votar esa propuesta, una mesa en la que tienen representación PSOE, Unidas Podemos y Partido Popular”, asegura Rueda.

Vox sí ha cobrado en marzo estas dietas, pero la diputada asegura que el partido está donando a víctimas del coronavirus la parte proporcional de la subvención que perciben por el número de diputados correspondiente a los meses de marzo y abril. Una cantidad que en el caso de Vox asciende a 236.000 euros.

UNIDAS PODEMOS Y LOS SUELDOS PÚBLICOS

Y desde Unidas Podemos, con Alberto Garzón como único diputado por Málaga, aseguran que siempre donan una parte de sus sueldos públicos. Algo que no se puede confirmar ni concretar porque no se actualiza su portal de transparencia desde el año 2017.

En resumen: las dietas de marzo ya están pagadas y en el caso de las dietas de abril, según fuentes del Congreso aún no está claro si se van a abonar. Es una decisión que está aún pendiente.

