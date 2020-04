¿Siguen cobrando dietas los parlamentarios andaluces por Málaga a pesar del estado de alarma?

Contábamos hace unos días en COPE Málaga que los diputados nacionales siguen cobrando sus sueldos íntegros (dietas incluidas, a pesar de que la actividad en el Congreso es mínima, y que la mayoría de diputados no se desplazan a Madrid). Hoy nos hemos preguntado, ¿qué pasa con los parlamentarios andaluces? Los parlamentarios por Málaga (de los distintos partidos) no cobran dietas de desplazamiento durante el estado de alarma, a diferencia de lo que pasa en el Congreso. Se trata de una decisión que ha sido acordada por la Mesa del Parlamento.

Sin embargo sí cobran el cien por cien del sueldo base y los complementos salariales por responsabilidades en las distintas comisiones en las que siguen participando de manera telemática y en algunos casos de forma presencial.

Esos complementos, según el cargo, van desde 1.300 euros a algo menos de 180, aunque la mayoría de parlamentarios por Málaga se encuentran en el término medio, cobran unos 500 euros como complemento por cargo en comisiones. Sin contar dietas por desplazamiento y hablando ya de sueldos netos, los parlamentarios andaluces por Málaga perciben entre 2.700 y 3.200 euros líquidos al mes.

CANTIDADES

En el caso del Partido Popular, los cuatro los parlamentarios por Málaga se han desplazado a Sevilla todos a lo largo de estas semanas de estado de alarma. Juanma Moreno por cuestiones obvias, porque es el presidente de la Junta de Andalucía; Esperanza Oña, José Ramón Carmona (que es portavoz adjunto) ya fue la semana pasada y Miguel Ángel Ruiz ya ha retomado su actividad.

En el caso de Ciudadanos, Javier Imbroda es el consejero de Educación; presencialmente ha seguido acudiendo a Sevilla Teresa Pardo, mientras que los otros dos parlamentarios siguen trabajando aunque no vayan al Parlamento, como nos ha contado Carlos Hernández-White, "el resto de diputados tenemos reuniones telemáticas y seguimos trabajando, en nuestra responsabilidad. No existen debates en comisión ahora mismo”, señala.

En el caso de los parlamentarios por Málaga de Adelante Andalucía (la coalición Izquierda Unida y Podemos), dos de sus tres representantes en el Parlamento están teletrabajando y sólo acude presencialmente Teresa Rodríguez, actual secretaria general de Podemos en Andalucía. Hay que precisar que los miembros de esta coalición están sujetos a una carta financiera que limita su sueldo a un máximo de 1.800 euros mensuales. Lo explica Guzmán Ahumada, uno de los parlamentarios por Málaga, "es una carta financiera que firmamos cuando asumimos ser cargo publico, una carta pública en la que estamos sujetos a un tope salarial de 1.800 euros. Todo lo que supere eso, se viene periódicamente donando”, apunta.

TELETRABAJANDO

Por su parte, VOX cuenta con dos parlamentarios por Málaga que estos días trabajan de manera telemática. Ana Gil es una de las representantes del partido verde por Málaga en la Cámara andaluza, "estamos trabajando desde empezó el confinamiento, incluso antes”, subraya.

Hemos recogido en estas líneas información sobre PP, Ciudadanos, Adelante Andalucía y Vox… pero no sobre los cuatro parlamentarios del PSOE por Málaga. ¿Por qué? Pues porque hemos solicitado la información como al resto de partidos, pero no nos la han facilitado. Solo nos han dicho que las dietas se donan, que es la orden del partido para todas las cámaras. Pero en el caso del Parlamento Andaluz no se cobran dietas. Así que no sabemos, por ejemplo, qué parlamentarios del PSOE siguen acudiendo a Sevilla y cuáles no.

