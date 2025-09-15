COPE
Pablo Derqui: "Esta obra más que un reto, es un regalo"

"Un tranvía llamado Deseo" inaugura la temporada del teatro del Soho en Málaga

Pablo Derqui

Pedro González

Málaga - Publicado el

2 min lectura

"Un tranvía llamado Deseo" es una de las obras cumbre de la dramaturgia norteamericana y un clásico del siglo XX. Escrita por Tennessee Williams, ha traspasado todas las fronteras, como también lo hizo la versión cinematográfica de Elia Kazan.

La adaptación teatral de David Serrano cuenta con Nathalie Poza y Pablo Derqui como protagonistas, en los papeles de Blanche y Stanley, así como María Vázquez, Carmen Barrantes y Jorge Usón, grandes intérpretes de la escena española. "La obra es bastante coral, todo se vertebra en torno a la figura de Blanche, que es uno de los personajes más centrales. Es un reto, por algo los clásicos son lo que son, aunque más bien fue un regalo" cuenta Pablo Derqui.

Un momento de la obra

el argumento

Blanche, una mujer madura y anclada en el pasado, visita a su hermana Stella y a su marido Stanley, un joven rústico, machista y violento, que vive en Nueva Orleans y tiene ascendencia polaca. Blanche decide quedarse durante un período indefinido a vivir con su hermana. En este momento, Blanche le cuenta sobre la pérdida de la propiedad ancestral de la familia llamada Belle Reve. Esto levanta sospechas en el marido de Stella, quien decide investigar más acerca del escabroso pasado de Blanche. Esto creará conflictos en la joven pareja, especialmente entre Blanche y su cuñado Stanley y ella poco a poco dejará mostrar su estado mental y físico nada saludable.

Una gran obra que aborda el choque entre la ilusión y el realismo y define el teatro de los años 40 norteamericanos, convirtiéndose en un clásico para las generaciones siguientes. Un viaje por Nueva Orleans a través de un tranvía con dos paradas, Pasión y Muerte, entre las que los protagonistas deben decidir; dos estaciones que definen el trágico e inevitable destino al que se dirigen. "El referente de Marlon Brando está ahí, pero nosotros nos hemos ceñido al texto original porque el texto no estaba escrito para él"

"Un tranvía llamado Deseo" la podemos ver del 18 al 20 de septiembre en el teatro del Soho.

