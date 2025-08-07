Las obras de renovación del paseo marítimo de Pedregalejo de Málaga comenzarán después del verano

Es uno de los enclaves más transitados de la ciudad de Málaga a lo largo de todo el año, pero especialmente en verano: el paseo marítimo de Pedregalejo. Un espacio con una longitud de algo más de un kilómetro y con una anchura media de ocho metros donde es evidente el paso del tiempo y por eso, el Ayuntamiento de Málaga hace meses comenzó a trabajar con un objetivo: la reforma integral del paseo marítimo.

Ya se ha elegido a la empresa que ejecutará esa renovación y, además, se ha dado a conocer cuándo comenzarán las obras: será justo después del verano, en torno al mes de octubre.

MÁS ESPACIO PARA LA CIUDADANÍA

¿Y qué se va a hacer allí?, ¿en qué va a consistir exactamente la reforma del paseo marítimo de Pedregalejo? La actuación comprende toda la extensión del paseo: desde Baños del Carmen hasta el arroyo Jaboneros. Todo lo que se va a hacer tiene un objetivo básico: no solo mejorar la imagen de toda esa zona del litoral de la ciudad, sino ganar espacio para el uso ciudadano.

RETIRAR LAS TERRAZAS FIJAS

Para ello, una de las actuaciones es que el paseo quede a una sola altura, eliminando el bordillo que ahora existe. Otra de las claves del proyecto es que se van a reordenar los bares y restaurantes. Eso significa que las terrazas fijas que ahora tienen muchos chiringuitos se van a retirar. “Ese tipo de instalaciones no pueden estar para las obras y se negoció con ellos [los hosteleros] respetar el ámbito de actuación que tienen a día de hoy”, explica el concejal del Distrito Este, Carlos Conde.

Por tanto, después de la obra, esos negocios seguirán teniendo el mismo espacio para las mesas y sillas, pero en unas instalaciones que se puedan retirar cuando el bar esté cerrado para que el paseo quede “lo más expedito posible”.

Por otro lado, el proyecto de renovación del paseo marítimo de Pedregalejo, que comenzará ya en el mes de octubre, contempla ampliar las zonas de acceso a la playa -para abrir el paseo al mar-, instalar quioscos y aseos en distintos puntos, pérgolas metálicas para aportar sombra y bancos tanto bajo las pérgolas como en la plaza de Nereo. Y también se van a reordenar los aparcamientos de la zona de las Acacias, para maximizar el número de plazas de estacionamiento.

Una ambiciosa obra de renovación de uno de los espacios del litoral más transitados, que se va a hacer por tramos. La obra cuenta con un presupuesto cercano a los seis millones de euros y el plazo de ejecución es de diez meses. La intención es empezar después de este verano y terminar antes del verano que viene.