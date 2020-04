¿Necesitas comprar, vender o alquilar una casa durante el coronavirus?

Aunque la crisis sanitaria y económica provocada por el coronavirus ha paralizado el mercado de compra y venta de viviendas, lo cierto es que se pueden cerrar operaciones. Las inmobiliarias aseguran que siguen cerrando ventas de casas, aunque a un ritmo muy inferior al normal. Y en el caso de la venta de obra nueva sobre plano, es posible seguir comprándola. Uno de los mejores portales, Idealista te dan varias claves y aquí recogemos las esenciales.

Además, si ya tenias o tienes una oferta vinculante sobre la mesa, el banco está obligado a respetar las condiciones ofrecidas durante el plazo de vigencia de la misma. A partir de dicho momento, el banco podría cambiar las condiciones, así que habrá que estar atentos al plazo de duración de dicha oferta. Si solamente tienes una oferta verbal, o escrita pero no vinculante, el banco podría cambiar su oferta, tal y como subrayan los expertos de idealista/hipotecas.

Dicho esto, en el corto plazo idealista/hipotecas no espera que las condiciones de los bancos varíen significativamente, ni al alza ni a la baja. Los bancos se encuentran cómodos con los precios actuales, y la fuerte competencia entre ellos hace que no puedan “salirse de la foto”, pues no firmarían hipotecas.

¿Y ALQUILAR?, SÍ CLARO

Hoy en día las ventajas de internet son infinitas: se puede comprar comida, ropa o ‘gadgets’ sin necesidad de salir de casa. Y hoy por hoy también es posible alquilar una vivienda y firmar el contrato de arrendamiento 100% online.

Actualmente en la base de datos de idealista pueden encontrarse más de 20.000 viviendas que cuentan con “visita virtual”, es decir, material gráfico de última tecnología que permite visitar la vivienda desde casa y sin salir a la calle.

Los anuncios a los que podrá acceder un usuario cuentan con alguna de estas 3 opciones tecnológicas: 3D (que es un tour por la casa mediante un modelo 3D totalmente inmersivo), virtual tour (panorámicas de todo el inmueble de 360º) y vídeo profesional (un recorrido cámara en mano por todas las estancias).

EURIBOR

No obstante, hay que esperar a ver cómo sigue evolucionando el mercado en un futuro próximo para poder hacer más estimaciones; la evolución del euribor (que es el índice de referencia europeo para las hipotecas variables) podría establecerse en niveles negativos, pero dependerá de las medidas fiscales y monetarias que se tomen para salir de esta crisis, las cuales tendrán sin duda un impacto en las perspectivas futuras de los tipos de interés, y por lo tanto de los precios de las hipotecas.

El negocio inmobiliario vive en vilo la crisis sanitaria y económica que azota a todo el mundo. El covid-19 ha dejado en el aire la firma de muchas operaciones inmobiliarias, ha paralizado el mercado de las oficinas y el retail y ha relajado el día a día de los fondos de inversión que estaban analizando nuevas compras en el país.

idealista activa el filtro “visita virtual” para ayudar a que la búsqueda de casa sea más real durante el confinamiento https://t.co/BTx5V1duAY — idealista (@idealista) March 26, 2020

Ahora todo el sector se pregunta qué pasará después del estado de alarma y cómo afectará la crisis del coronavirus al inmobiliario español. Idealista/news ha hablado con las principales consultoras y actores del negocio del ‘real estate’ en el país sobre el futuro a corto y medio plazo del negocio, donde atisban que la inversión se paralizará unos meses y la incertidumbre hace que la recuperación se espere a medio plazo.

“Las experiencias anteriores de otras crisis nos han hecho aprender muchas cosas, y quizás la más relevante y común sea que pasados los momentos más críticos, la recuperación del sector siempre ha sido muy intensa, incluso superior a la prevista. Con la volatilidad que estamos viviendo en los mercados financieros y con los tipos de interés bajos, creemos que el posicionamiento del sector inmobiliario como inversión se debiera ver reforzado tras este periodo”, añaden.

También te puede interesar:

VÍDEO: Este es el único método efectivo para evitar que el coronavirus entre en casa

VÍDEO: La sorprendente forma de llevar la compra a casa durante el estado de alarma por el coronavirus

El imponente pórtico desinfectante contra el coronavirus que han creado a la entrada de este pueblo