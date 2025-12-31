El Museo Carmen Thyssen de Málaga supera los 200.000 visitantes y prepara un 2026 lleno de novedades

El Museo Carmen Thyssen Málaga ha rebasado, un año más, la cifra de 200.000 visitantes, consolidando su éxito gracias a su programación expositiva y su intensa actividad educativa y cultural. Desde 2023, la institución supera anualmente este registro. La directora artística del museo, Lourdes Moreno, ha expresado su satisfacción: "Estamos satisfechos, claro está, y agradecidos al público de Málaga y también a todos aquellos que visitan el Museo Carmen Thyssen en Málaga y que tienen interés por nuestras propuestas y nuestros proyectos".

Una oferta más allá del museo

Según Moreno, la clave del éxito reside en una propuesta diversa que incluye exposiciones, conciertos, danza y teatro. Esta oferta convierte la pinacoteca en "algo más que un museo", un lugar de encuentro, aprendizaje y celebración para familias. Muestra de ello es que 9.000 personas han participado en su programa educativo y de actividades culturales, con eventos destacados como los conciertos de flamenco en el patio del Palacio de Villalón.

Pario del museo

Un yacimiento romano para el 15º aniversario

El museo celebrará su 15º aniversario en 2026 con una novedad de gran calibre: la apertura del yacimiento arqueológico descubierto en su subsuelo. Se trata de una domus romana de 700 metros cuadrados con una factoría de salazones de pescado, ubicada en lo que fue la antigua ciudad romana de Malaca. Este espacio ha permanecido oculto durante quince años hasta que ha sido posible su recuperación.

La apertura ha sido posible tras una "gran inversión" del Ayuntamiento de Málaga para solucionar los problemas causados por la capa freática, que llegó a ocultar el yacimiento. El hallazgo más sorprendente es una fuente monumental con pinturas murales. Para los responsables del museo, "ha sido una gran sorpresa, que se hayan conservado hasta nuestros días".

Grandes nombres para las nuevas exposiciones

La programación de 2026 también incluirá importantes exposiciones. A principios de febrero se presentará una muestra sobre los dibujos de Mariano Fortuny, uno de los autores más interesantes del siglo XIX español. Alrededor de las exposiciones se organizarán conferencias, debates y proyectos educativos que pivotarán en torno a la colección permanente.

Posteriormente, el museo acogerá una gran exposición dedicada a la colección de Josep Soler, organizada por capítulos temáticos. Esta muestra contará con la presencia de artistas de la talla de Luis Gordillo, Pablo Picasso y Andy Warhol, consolidando la oferta artística del museo para un año de celebración.