El nuevo Extremadura de Rocha: fortaleza defensiva y la asignatura pendiente fuera de casa

El CD Extremadura ha experimentado una transformación desde la llegada de David Rocha al banquillo. La prioridad del técnico ha sido "parar la sangría de goles y ocasiones", y el resultado es un equipo que ha sumado ocho de los últimos doce puntos y muestra una solidez defensiva que antes no tenía. Este nuevo orden se traduce en que "ahora el equipo tiene más consciencia de amarrar los puntos", convirtiéndose en un bloque mucho más ordenado que ya no concede ocasiones con facilidad.

La pólvora mojada de la delantera

La gran asignatura pendiente del equipo está en el ataque, una paradoja que define su situación: es uno de los equipos más goleadores del grupo con 34 tantos, pero sus dos arietes principales solo han aportado seis goles. El fichaje estrella, Frodo, atraviesa un profundo bache de confianza y está "metido en un pozo", mientras que Maikel, aunque con cifras discretas, está aportando más al juego ofensivo y mostrando más peligro.

Luis Nicolás, el pilar de la medular

En el centro del campo emerge con fuerza la figura de Luis Nicolás. A sus 22 años, el joven mediocentro, del que se afirma que "ha derribado por completo la puerta" del primer equipo, destaca por su enorme presencia e importancia en el juego. Su capacidad para robar, distribuir y su poderío físico lo señalan como uno de los grandes activos del club con una enorme proyección.

Un partido clave para asaltar el playoff

El próximo domingo, el Extremadura afronta un partido crucial ante el Lorca Deportiva, equipo que marca la zona de playoff y que se encuentra solo tres puntos por encima (39 frente a 36). Una victoria en el Francisco de la Hera permitiría a los azulgranas igualar a su rival. Para ello, la Federación de Peñas ha organizado una chocolatada y un recibimiento al equipo en un duelo fundamental, dado el exigente calendario que se avecina con la visita a Almería y los duelos en casa ante Águilas y Melilla.