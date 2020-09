Bertín Osborne no se corta y confiesa a Albert Rivera lo que piensa de su relación con Malú

Albert Rivera ha vuelto a ponerse frente a las cámaras. El político regresará a la televisión por partida doble. Tras anunciarse que será el invitado de Pablo Motos este martes en 'El Hormiguero', Telecinco ha anunciado que Rivera también visitará a Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya', cuya entrega se emitirá el viernes 25 de septiembre en prime time.

El presentador ha publicado en su cuenta oficial de Twitter un adelanto del programa protagonizado por el ex político de Ciudadanos. En las primeras imágenes, se puede ver como Osborne intentará sonsacarle todos los entresijos de su dimisión y de cómo ha vivido este año alejado de la vida política.

Asimismo, en el vídeo se pueden apreciar algunos de los mejores momentos de la entrevista. El más llamativo aborda la situación sentimental de Rivera. Osborne le preguntó por un tema que todos quieren saber: su relación con Malú.

El cantante no desaprovechó su oportunidad y confesó al ex político lo que pensó cuando se enteró de que mantenía una relación con Malú: "No se me hubiera ocurrido jamás en la vida que te hubieras puestoa salir con la Malú, macho", confesó. Sin embargo, no parece que Rivera se sintiese incómodo ante este tema de la conversación, ya que él mismo volvió a hablar de ello. "¿Os gusta Malú? A mi también", preguntó entre risas a los hijos de Osborne.

Parece que en el próximo episodio de 'Mi casa es la tuya' podremos ver a Rivera abrirse en canal frente a los espectadores, ya que, según aparece en el vídeo promocional, el ex político se sinceró y habló de cómo está afrontando la paternidad y de cómo es su nueva vida alejada del mundo político.

Además, para profundizar en su día a día, contaron con la intervención de su madre, quien define a su nuera, Malú, como "una crack". "Con mi nuera me llevo fantásticamente", revela la madre de Rivera. Asimismo, contó que desde que abandonó la primera línea plítica nacional, tiene más tiempo para dedicarle a su familia.