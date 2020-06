El mensaje de José Manuel Soto a quien critica El Rocío: "Quien crea que es una bacanal está muy equivocado"

Esta edición de El Rocío, como otras tantas celebraciones ha quedado marcada por el COVID -19. Es cierto que no se ha podido llevar a cabo la tradicional romería en la aldea almonteña, pero todas aquellas personas que siente en a la Virgen del Rocío, seguro que han celebrado esta festividad. Algunos lo habrán hecho en la interioridad de su corazón y otros a su manera desde sus hogares. Adolfo Arjona, ha querido celebrar en “La Noche de COPE”, la festividad de El Rocío como si estuvieras allí.

Una de las miles de personas que vive y siente El Rocío es el cantautor José Manuel Soto. El cantante sevillano es fiel devoto de la “Blanca Paloma” y nadie como él puede describir lo que siente un rociero: “El Rocío es un lugar de encuentro desde tiempos inmemoriales, se reunen gente que no se ve durante todo el año. Es un lugar de fe y de alegría, sobretodo de mucha alegría,”explica Soto.

El Rocío es tradición, fe, devoción y también cante y baile. No es de extrañar que a Soto se le reclame en cada reunión para que saque su guitarra:“Si la garganta aguanta, si acabo cantando en cualquier lugar. Pero es díficil por las condiciones que hay en el Rocío, la garganta sufre mucho. Hay mucho polvo, bebidas frías, calor, se duerme poco... una de las base del Rocío es la música. Se canta y se baila por todos los sitios”.

MENSAJE A LOS QUE CRITICAN LA FESTIVIDAD

Los que viven El Rocío desde fuera pueden llegar a tener una idea equivocada de lo que se siente en la aldea almonteña. Muchas personas critican esta festividad sin vivirla desde dentro y esa percepción puede llegar a ser equivocada:“Es habitual tener perjuicios en el Rocío. La gente se cree que es una bacanal y suelen tener un pensamiento frívolo. Eso no es así. El Rocío es una fiesta andaluza, tiene parte festiva y profunda y con mucho sentiemiento. No es todo cachondeo, hay diversión ,colorido y fiesta, pero no solamente es eso,” subraya el cantautor.

Nadie como José Manuel Soto para describir a que suena esta festividad:“El Rocío suena a sevillanas rocieras, que son muy especiales, con sabor añejo y campero, muy ligado a la tierra. Sonido de “Los Romeros de la Puebla”, “Los Marismeños” gente que ha hecho su música pensando ese paisaje rociero. De ese paisaje nace todo, la sevillana es lo que más refleja el sentimiento rociero”.

CARRERA MARCADA POR UNA CANCIÓN

La carrera de José Manuel Soto está marcada por su tema “Por ella”, éxito que le abrió las puertas de su larga carrera discográfica:“Es una canción que es una bendición y una maldición. Me abrió la puerta y sé que llegó a mucha gente y que marcó la vida de mucha gente. Pero a raíz de esa canción, he sacado veinte discos más y siempre lo he tenido muy difícil para competir con esa canción. Yo nunca me he tomado la música como una competición. Siempre cuando he sacado discos nuevos y he ido a promocionarlos me decían, sí es muy bonito, pero cántame el “Por ella.” Esas cosas pasan, fue la primera canción que me abrió la puerta y había comparación. Creo que he sacado otras buenas canciones, pero “Por ella” las ha eclipsado”

Cuando la Virgen de El Rocío sale por la puerta de la ermita y se produce el salto a la reja, los sentimientos están a flor de piel: “Es el momento cumbre de la fe rociera. A mí me emociona ver a la Virgen en la calle, más que la “Soledad en el Templo.” En la calle tiene otra expresión y sobretodo cuando clarea el día, a primeras horas de la noche no tanto. Cuando se mezclan las luces de la mañna con la luz de los faroles, a la altura de la hermandad de Triana, que es la mía, a mí me emociona. Sin ninguna duda, es el momento más emocionante para cualquier rociero,” describe José Manuel Soto.

El coronavirus ha marcado esta edición de la festividad de El Rocío, desde la Guerra Civil esta celebración no se veía interrumpida:“Del Rocío se habla desde el siglo XIII y siempre se ha ido adaptando. Esto va a marcar un antes y un después, pero se va a superar. No creo que vaya a cambiar mucho, seguiremos teniendo momentos difíciles, pero seguramente cuando volvamos lo hagamos con más alegría. Cuando se supera una situación como esta, uno lo celebra. En la primavera de 2021 será una primavera especial para mucha gente, esto nos ha marcado y muchos se han quedado por el camino. Hubo Rocío después de la Guerra Civil y de otras muchas circunstancias complicadas. Al final la gente se agarra al sentimiento y la fe para superar las grandes adversidades de la vida”.

NO PONERSE DE LADO EN EL TEMA POLÍTICO

El actual momento social y político que vivimos no le es ajeno a José Manuel Soto. Muy activo en su perfil de twitter, cada comentario que escribe acerca de la actualidad genera debates virales en contra y a favor del pensamiento del cantautor andaluz:“Alguno pensará que estoy permanente cabreado. Estoy muy activo últimamente en las redes sociales, sobretodo en twitter. Es necesario que opinemos y creo que es bueno que la gente se moje y tome partido. Hay que tener sentido crítico, y puede ser que alguno que sólo me conozca a través de las redes sociales, piense que estoy permanentemente cabreado. No es así, pero tampoco van muy descaminados. Las circuntancias en las que ha entrado nuestro país en los últimos años es muy preocupante. No es permantemente cabreado, pero sí es permanente preocupación.

Por último, Soto quiso poner de relieve el papel de las hermandades rocieras que van mucho más allá de la devoción a la Virgen:“Las hermandades realizan una labor social importante. Detrás de una Hermandad, hay muchos días que se dedican a la caridad, a ayudar a mucha gente. El que se acerca lo sabe”.

Ya queda un año menos para poder peregrinar a la aldea de El Rocío.

También te puede interesar:

Herrera y Adolfo Arjona viven juntos El Rocío montados en coche de caballos