Málaga se convierte en la cuarta ciudad europea, después de París, Madrid y Barcelona, en instalar sonómetros en alojamientos turísticos, dispositivos que alertan sobre ruidos, alerta ante la que entra en acción la figura del conserje nocturno, una nueva versión del clásico sereno.

Más de mil alojamientos turísticos de Málaga cuentan con sonómetros y conserjes nocturnos



CÓMO FUNCIONA

Desde hace unos días, más de mil alojamientos, entre viviendas y apartamentos turísticos, del centro de la ciudad de Málaga cuentan con estos medidores de ruido. Una iniciativa que tiene detrás a la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía, que preside Carlos Pérez-Lanzac.

El presidente de esta asociación ha explicado en qué consiste esta medida: "Es un sonómetro, un dispositivo, que se instala en la propia vivienda y que no genera ningún conflicto a nivel de privacidad porque no graba conversaciones, solo detecta ruido cuando hay una serie de parámetros constantes", es decir que no sean molestias puntuales.

Más de mil alojamientos turísticos de Málaga cuentan con sonómetros y conserjes nocturnos



CONSERJE NOCTURNO

El sonómetro "identifica este sonido", y ante esa alerta, actúa el conserje nocturno: "El primer paso es una llamada al orden y si no se produce, el conserje nocturno se desplaza de forma presencial para cortar la incidencia que pueda suceder", como explica Pérez-Lanzac.

Aunque ese conserje nocturno que da servicio a los alojamientos turísticos no solo actúa ante quejas motivadas por ruidos ,"la persona se desplaza físicamente para atender y atajar cualquier incidencia, como puede ser la pérdida de la llave del apartamento".

Más de mil alojamientos turísticos de Málaga cuentan con sonómetros y conserjes nocturnos



De momento son mil los alojamientos que han instalado sonómetros y que cuentan con el servicio del sereno, todos ellos pisos y apartamentos que tienen detrás a empresas del sector. Aunque según Pérez-Lanzac, en una iniciativa a la que se pueden sumar propietarios particulares.

"Es un pequeño dispositivo que se enchufa, que tiene una configuración". Además, añade que "desde la propia empresa te asesoran y puede estar al alcance de cualquier persona".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





También te puede interesar:

La pandemia deja otros cinco fallecidos en Málaga, 1.189 contagios y aumento de ingresos

El aeropuerto de Málaga recupera en junio un 92,8% de los pasajeros del mismo mes de 2019