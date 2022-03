El mapa que muestra cuáles son las tapas más populares en cada Comunidad Autónoma

España es un país excelente en muchos aspectos, somos admirados desde fuera por nuestro clima, nuestra cultura, nuestras tradiciones, por nuestros hábitos de vivir y también por nuestra gastronomía. Pocos lugares hay en el mundo con la variedad de platos que se pueden consumir dentro de nuestras fronteras.

Lo bueno, es que no es necesario gastar ingentes cantidades de dinero para comer de la mejor manera y si en algo nos diferenciamos del resto del mundo espor la inclusión de la tapa en nuestras costumbres. No es necesario tener que sentarte a comer un copioso plato para satisfacer nuestra hambre, nos basta con picar tres o cuatro tapas con nuestra consumición para saciarnos.

No está muy claro cual es el origen de la tapa, pero muchos historiadores se remontan al siglo XIII, cuando el rey Alfonso X el Sabio, debido a su enfermedad y por prescripción médica, se vio obligado a tomar pequeños sorbos de vino y, para evitar los efectos del alcohol, tomaba pequeños bocados entre horas, acompañando a la bebida. Una vez repuesto, el rey dispuso que en los mesones de Castilla no se despachara vino si no era acompañado de algo de comida.

Otra teoría se remonta a la época del rey Alfonso XIII en el siglo XIX estaba realizando una visita oficial a la provincia de Cádiz y al pasar por el Ventorrillo del Chato (establecimiento que aún hoy existe) se paró para descansar un rato, pidió una copa de vino de Jerez y en ese momento una corriente de aire entró en la Venta. Para que el vino no se llenara de arena de la playa, el camarero tuvo la feliz idea de colocar una lonchita de jamón en el catavinos real. El Rey preguntó por qué ponían esa loncha de jamón sobre la copa, y el camarero, disculpándose, le dijo que colocó así la “tapa” para evitar que el vino se estropease con la arena. Al Rey le gustó la idea, se comió la tapa, se bebió el vino, y pidió que le sirvieran otro, pero con “otra tapa igual”.

La Fundación Española de Nutrición (FEN),ha elaborado 25 fichas con las tapas típicas de cada comunidad autónoma, incluyendo su valor nutricional e incluso el maridaje recomendado. Se excluyen las banderillas, gambas al ajillo, la tortilla de patata y las patatas bravas por entenderse que son tapas que están extendidas por toda la geografía española.

ANDALUCÍA

PESCAÍTO FRITO









Esta tapa, una de las más populares de Andalucía, destaca por su contenido en proteínas de alto valor biológico (que provienen del pescado) y minerales, como el selenio y el fósforo. Con tan sólo una tapa, se cubre como media el 40% de las ingestas recomendadas de estos dos minerales para la población. El maridaje ideal es la cerveza Lager Pilsen

SALMOREJO

Contiene una gran cantidad de nutrientes, entre los que se puede destacar su contenido en hidratos de carbono complejos, minerales como el selenio y el fósforo y vitaminas como la vitamina B12 y C. Por otro lado se debe recordar que los tomates, que aparecen entre sus ingredientes, son ricos en licopenos, carotenoides de alto poder antioxidante. El maridaje ideal es la cerveza Lager.





ASTURIAS

CHORIZO A LA SIDRA

Esta tapa combina dos alimentos de tradición asturiana. Destaca su contenido en selenio y hierro hemo de elevada disponibilidad y vitaminas como la niacina. El maridaje ideal es la cerveza Lager.

ARAGÓN

CROQUETAS DE JAMÓN Y CARNE









Este plato tiene un importante valor calórico por los ingredientes usados para realizar la bechamel, pero puede disminuir usando leche semidesnatada para su preparación. Se elabora principalmente con carne de ternera y jamón, por lo que aporta proteínas de alto valor biológico. Además, destacan minerales como el fósforo y el yodo. El maridaje ideal es la cerveza Lager especial.

TACO DE ESCABECHE CON PIMIENTO

El atún, ingrediente principal de esta tapa, es un pescado de los comúnmente denominados como azules debido a su porcentaje de grasa (12%). Los ácidos grasos omega 3, mayoritarios en este tipo de pescado, se relacionan con la reducción de los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre. Otro nutriente que se puede resaltar en esta tapa es la vitamina D. El maridaje ideal es la cerveza Lager especial.





BALEARES

TOSTADA DE SOBRASADA Y QUESO DE MAHÓN

Esta tapa incluye en su composición una importante cantidad de grasa y aporta a la dieta proteínas y distintos micronutrientes, entre los que podemos destacar minerales como el fósforo -que participa en la adecuada mineralización ósea-, selenio -con actividad antioxidante en el organismo- y vitaminas como B1 y niacina. El maridaje ideal es cerveza de Abadía.





CANARIAS

PAPAS ARRUGÁS CON MOJO PICÓN

Las patatas son un alimento rico en hidratos de carbono complejos, por ello se incluyen dentro de los alimentos que deben ser la base de nuestra alimentación. Destaca su contenido en potasio y vitamina C. El maridaje ideal es la cerveza Lager especial.

CANTABRIA

ANCHOAS DEL CANTÁBRICO CON QUESO

Las anchoas destacan por su contenido en ácidos grasos omega-3 y proteínas. También son ricas en minerales como el selenio y el fósforo. Añadiendo a la tapa un alimento lácteo como el queso, aporta proteínas de alto valor biológico, además de minerales como el calcio y vitaminas como la D. El maridaje ideal es cerveza de Abadía.





CASTILLA LA MANCHA

ZARAJOS





Tapa que se realiza con los intestinos del cordero y que posee un importante contenido de proteínas y lípidos, es fuente de numerosos micronutrientes entre los que cabe destacar la vitamina B12. El maridaje ideal es la cerveza Lager





CASTILLA Y LEÓN

MORCILLA DE BURGOS

Esta tapa tiene un gran valor energético y entre los micronutrientes que aporta cabe destacar, especialmente, el hierro de gran biodisponibilidad por encontrarse una proporción considerable en forma de hierro hemo. El maridaje ideal es la cerveza Extra





PAPAS REVOLCONAS CON TORREZNOS

Esta tapa aporta una importante cantidad de hidratos de carbono complejos, debido a su ingrediente principal: las patatas. También aporta a nuestro organismo algunos micronutrientes como potasio, fósforo, vitamina B6. El maridaje ideal es la cerveza Lager





CATALUÑA

PAN CON TOMATE Y JAMÓN

Esta tapa combina una fuente de hidratos de carbono (pan) con las proteínas de buena calidad del jamón. Se puede destacar su aporte de micronutrientes como el selenio (aproximadamente cubre una cuarta parte de las ingestas recomendadas de este mineral) y la tiamina. El maridaje ideal es la cerveza Lager especial.





EXTREMADURA

MIGAS EXTREMEÑAS









En la composición nutricional de las migas se puede destacar su contenido en hidratos de carbono complejos, que deben ser la base de nuestra dieta, que son aportados por su ingrediente principal que es el pan. Se mezclan con panceta, que incorpora los lípidos a esta tapa, y con pimientos, que consiguen enriquecer al plato con su contenido en vitamina A. El maridaje ideal es la cerveza Extra





GALICIA

LACÓN CON GRELOS









Esta tapa, compuesta principalmente por lacón (pata de cerdo salada y curada típica de Galicia), es una buena fuente de proteínas con elevado valor biológico, aporta un alto contenido en hierro hemo. El maridaje ideal es cerveza de Abadía.





PULPO A LA GALLEGA

El pulpo tiene un escaso valor energético además de un contenido de colesterol y proteínas relativamente bajo en comparación con el resto de los moluscos. El maridaje ideal es la cerveza Lager especial.





MADRID

CALLOS A LA MADRILEÑA









Esta tapa tiene un importante contenido en proteínas debido a su ingrediente mayoritario, los callos, y lípidos, resultado del resto de ingredientes (chorizo, morcilla y tocino). El maridaje ideal es la cerveza Extra





MURCIA

MAGRA CON TOMATE

La carne de cerdo magra, como ingrediente principal de esta tapa, destaca por su contenido en proteínas de alto valor biológico y de vitaminas del grupo B. El maridaje ideal es la cerveza Lager.





NAVARRA

PIMIENTOS RELLENOS DE BACALO

Esta tapa, compuesta principalmente por hortalizas y pescado, destaca por su riqueza en proteínas de alto valor biológico y fuente de vitaminas como la A. El bacalao es un pescado blanco de bajo contenido calórico. El maridaje ideal es la cerveza de trigo.





PAÍS VASCO

BACALAO AL PIPIL

El bacalao es un pescado blanco de bajo contenido calórico, rico en proteínas de alto valor biológico y fuente de minerales y vitaminas como el selenio y la vitamina B12. La salsa “al pil-pil”, tan utilizada con este pescado, tiene como ingredientes principales el aceite de oliva y el ajo. El maridaje ideal es la cerveza de trigo.





LA RIOJA

PINCHO DE CHAMPIÑONES

Esta tapa tiene un buen contenido de micronutrientes, entre los que podemos destacar minerales como selenio -con actividad antioxidante en el organismo-, y fósforo. El maridaje ideal es la cerveza Lager especial.





VALENCIA

PAELLA









La paella, al incluir una gran variedad de ingredientes, en su mayoría alimentos característicos de la Dieta Mediterránea, como arroz, verduras, carnes, pescados, aceite de oliva. Es un plato nutricionalmente muy interesante dentro del que se puede destacar su contenido en hidratos de carbono. El maridaje ideal es la cerveza Lager.

