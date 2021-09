Este es el mapa de España con los postres más populares de cada región

La gastronomía de España es rica y variada. Entre las muchas bondades que tiene nuestro país, una de las que más atraen a los visitantes es su cocina. Pero no sólo a los extranjeros, también a los propios españoles que no dudan en visitar otras comunidades para degustar su plato favorito.



Uno de los platos más esperado por los comensales suele ser el postre, es por ello que muchos expertos en alta cocina no dudan en decir que es el plato más importante del menú ya que es el último sabor con el que se va a quedar el cliente. Es por ello, que la revista Tapas Magazine ha elaborado un ranking por comunidades autónomas con el postre más popular en cada región de España. Busca tu comunidad y decide si estas de acuerdo o no con esta elección. Empezamos por orden alfabético .

ANDALUCÍA

Piononos





El pionono es una fina lámina de bizcocho enrollado con forma de cilindro en la base, se moja con un jarabe realizado con agua y azúcar en partes iguales. Se rellena y se corona con crema tostada con un soplete. Su inventor fue Ceferino Isla González que le puso este nombre en honor del papa Pío IX por haber proclamado el dogma de la Inmaculada Concepción. Su elaboración es muy típica en la localidad granadina de Santa Fe.

ASTURIAS

Carbayón

Este dulce es muy típico de Oviedo, al Real Oviedo, su equipo de fútbol se le conoce por este nombre. Este producto está elaborado con una base muy fina de hojaldre, un relleno de almendras marcoma, cubierto con dulce de yema y un glaseado de claras. Para la primera elaboración de este dulce postre hay que remontarse a 1924, cuando con motivo de la primera edición de la Feria Internacional de Muestras de Asturias el ayuntamiento encargó a la familia repostera de Blas, con su maestro obrador don José Gutiérrez al frente, que elaborase un dulce con el que atraer a los visitantes.





ARAGÓN

Castañas de Mazapán





Este dulce tiene su origen en Huesca en el siglo XIX. Sus principales ingredientes son almendras selectas y el suave caramelo con chocolate. También se le pone limón y azúcar. A esta masa se le da la forma de castaña que le confieren un aspecto especial.





ISLAS BALEARES

Ensaimada





En Baleares poca discusión hay con el dulce más típico. Es obligado cada vez que vamos a algunas de las islas de este archipiélago traer una ensaimada. Los ingredientes de las ensaimadas son: harina de gran fuerza agua templada, levadura seca azúcar, huevos y manteca de cerdo. El nombre de ensaimada viene de de las palabras Saim – mada. Saïm es manteca de cerdo en mallorquín.

ISLAS CANARIAS

Bienmesabe





El origen de este postre se encuentra en la Isla de La Palma y se remonta al siglo XV, aunque también es muy popular en Gran Canaria, la diferencia entre las dos Islas radica, básicamente en el acompañamiento que se le quiera dar. Este dulce es una pasta dulce con una base de almendras que no lleva añadido ningún tipo de colorante ni conservantes. También lleva yemas de huevos, agua y azúcar.

CANTABRIA

Sobaos Pasiegos





Tampoco hay dudas del dulce típico de Cantabria. Procedente de los Valles Pasiegos. Para hacer este esponjoso dulce es necesario: azúcar, mantequilla harina, huevos, una pizca de sal, limón rallado, una cucharada de ron o de anís y un poco de levadura en polvo.

CASTILLA LA MANCHA

Miguelitos





Este popular dulce tiene su origen en el municipio de la Roda en la provincia de Albacete. Se trata de un bocadito dulce de hojaldre relleno de crema pastelera. Su creador fue Tomás Andrés Núñez en 1922 que inventó este rico dulce en su pastelería “La Moderna“

CASTILLA Y LEÓN

Yemas de Santa Teresa





Su origen se remonta a 1860. Isabelo Sánchez creó las primeras y auténticas Yemas de Santa Teresa, en honor a Santa Teresa de Jesús. Está elaborado únicamente con yema de huevo y azúcar, se redondea a mano formando pequeñas esferas de aproximadamente 2 cm. de diámetro, que hace que cada una de ellas sea diferente a la anterior.

CATALUÑA

Crema Catalana





La crema catalana se elabora con yema de huevo, azúcar, harina de trigo o harina de maíz y leche aromatizada con canela y piel de limón, o a veces también de naranja. La crema se cuece sin dejarla hervir en una cazuelita de barro hasta que espese y se deja enfriar en la nevera. La cobertura de azúcar blanco se quema con una pala de hierro o con un soplete.





COMUNIDAD VALENCIANA

Fartón





Valencia y horchata están siempre unidos en una perfecta simbiosis y este dulce combina la esencia valenciana. Es típico del municipio Alboraya (Valencia) y consiste en un bollo alargado blando, dulce y absorbente que se moja en horchata,





EXTREMADURA

Sapillos





Este postre típico se compone de una masa de pan duro remojada en leche con huevo, y aromatizada con limón y canela. Posteriormente, se fríe. Es muy típico de Cáceres en la época de cuaresma





GALICIA

Tarta de Santiago





Otro postre donde hay pocas dudas. La tradicional tarta de Santiago se basa principalmente en almendras, azúcar y huevos y no contiene gluten. No puede faltar la ralladura de limón y la canela. La tradición dice que se toma el 25 de julio, día de Santiago.





LA RIOJA

Fardalejos

Es quizás el de origen más antiguo. Fueron los árabes los que lo introdujeron hace en el siglo IX en Arnedo. Consta de un recubrimiento de hojaldre muy fino con un relleno semejante a pasta de mazapán pero mucho más ligero compuesto de huevo, almendras molidas, ralladura de limón y azúcar. Se sirve recubierto de azúcar glasé

MADRID

Rosquillas de San Isidro





Como el nombre del patrón, estas rosquillas no pueden faltar en las fiestas de Mayo. Hay que diferenciar las rosquillas tontas de las listas. Las rosquillas tontas no llevan ningún acabado, no van bañadas, mientras que las listas van bañadas con un azúcar fondant . Harina, huevo, azúcar, levadura, limón y anís son los ingredientes imprescindibles para empezar a hacerlas.

MURCIA

Paparajotes





Se considera una de las siete maravillas gastronómicas de España y está hecho a base de hojas del limonero. Son rebozadas con harina y huevo sofritas y acompañadas de azúcar y canela. La hoja no se suele comer. Es de origen árabe.

PAÍS VASCO

Goxua





Se atribuye su creación al pastelero vitoriano Luis López de Sosoaga. El postre se elabora con nata, bizcocho, crema pastelera y caramelo líquido. Se parte de una base de nata a la que se añade una capa de bizcocho, después se vierte una capa de crema pastelera y finalmente se le echa caramelo líquido por encima.

NAVARRA

Tortas de chanchigorri

Según cuenta la tradición su origen está en Olite, en la panadería Casa Vidaurre, en el siglo XIX. Su época de mayor consumo es en otoño, en las fiestas de San Martín cuando tenía lugar la matanza de los cerdos. Se elabora a base de manteca de cerdo o chicharrón, mezclada con una masa de pan, azúcar y canela.

