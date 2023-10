Un malagueño, sobre su adicción al juego: “Mi día a día era jugar hasta que me quedaba sin dinero”

Manolo tiene 65 años. Este malagueño era taxista y durante diez años pasó los días entre el taxi y las máquinas tragaperras. “Tenía la excusa perfecta porque no tenía horarios y mi mujer no sabía dónde estaba... yo he pasado por una parada donde había gente esperando un taxi y no he parado porque iba con la idea de ponerme a jugar hasta que me quedaba sin dinero, ese era mi día a día”, relata Manolo en COPE Málaga.





El juego se apoderó de él y de su vida poco a poco, casi sin que se diera cuenta, algo que normalizó porqueempezó “a reunirse con personas que tenían el mismo problema y crees que eso [el juego] es lo normal”.





MENTIRAS POR EL JUEGO

Manolo no era consciente del problema que tenía... y la mentira se convirtió para él en una parte más de su vida. “Dejé de mentir cuando dejé de jugar”, cuenta Manolo en COPE Málaga. Y dejó de jugar porque en casa le dieron un ultimátum: tenía que rehabilitarse. Fue “obligado” al centro de rehabilitación, del que salió siendo un hombre nuevo: “Por primera vez en años empecé a sentirme libre”.





HOY AYUDA A OTRAS PERSONAS

Se acaba de celebrar el Día Mundial Sin Juegos de Azar y, por eso, en la red de emisoras de COPE Andalucía conocemos historias como la de este malagueño, Manolo, que hoy es voluntario en Amalajer, la Asociación Malagueña de Jugadores de Azar en Rehabilitación. Allí ayuda a personas que están pasando por lo mismo que pasó él.





NUEVAS ADICCIONES

Manolo fue adicto a las tragaperras y hoy cada vez hay más adictos a páginas web de apuestas y casinos virtuales. Los más jóvenes se desenvuelven mejor en este entorno y, por tanto, son el perfil más vulnerable a sufrir este tipo de ludopatía. La psicóloga del Centro de Adicciónes Montealminara, Noelia Soto, explica que normalmente es el entorno del joven el que detecta que hay un problema de adicción, cuando “deja de realizar otro tipo de actividades y de relacionarse con su entorno”.

Estar permanentemente conectados a Internet y llevar un móvil encima todo el día facilita el acceso a las webs de apuestas. Esto supone una dificultad añadida a la hora de plantar cara a la adicción. Como primera medida, la experta recomienda restringir el acceso al dinero: “El control económico es el primer paso que siempre se plantea para cortar de raíz el acceso al juego”.





La psicóloga asegura que los casos de adicción al juego en los más jóvenes se han incrementado en los últimos años, especialmente tras la pandemia.