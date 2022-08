Málaga capital mantiene paralizada obra pública por valor de casi 100 millones de euros

A día de hoy, Málaga capital mantiene paralizadas casi medio centenar de obras públicas por un importe de unos 100 millones de euros. El motivo es que las empresas encargadas de esas actuaciones no pueden afrontar la fuerte subida que viene experimentando el precio de los materiales en los últimos meses. Ese aumento ronda el 30%, y llega al 50% en el caso del aluminio.

Una vez licitada una obra pública, el plazo para que comience es de un año mínimo, lo que está provocando que la gran mayoría de las constructoras que hace un año presentaron un presupuesto para realizar una obra, no pueden ejecutarlas al precio convenido inicialmente. Eso se traduce en paralizaciónes de proyectos que actualmente se desarrollan en la capital como explica el concejal de Urbanismo, Raúl López: "La obra pública de la gerencia municipal de Urbanismo está afectada al 100% porque, a día de hoy, no hay ningún cuadro de precio que sea el mismo que hace un año".

EMPRESAS AFECTADAS

Preocupa la situación de todas las obras, pero hay algunas especialmente afectadas como las de calle Carretaría, el acceso a Gibralfaro, el Paseo Salvador Rueda o la de la acera sur del Puente de Tetuán. Las empresas no pueden afrontar la subida en el precio de los materiales; una situación que las está llevando al límite, incluso al cierre en algunos casos.

"Ya tenemos alguna empresa que ha denunciado a algunas obras; otras que han entrado en concurso de acreedores porque se han arruinado, por ejemplo, la remodelación del Puente de Tetuán está parada con la empresa en concurso de acreedores", señala Raúl López. También añade que "otras muchas plantean modificados de obra por valores muy significativos, que no obedecen los reglamentos y decretos que el Estado está haciendo, de modo que tenemos un problema a la hora de adecuarlos".

OBRAS EN LA PROVINCIA

La situación de la capital, tiene su réplica en la provincia de Málaga, donde la subida de los precios de los materiales ha provocado que en el último año unos 40 proyectos por valor de 50 millones de euros se hayan quedado desiertos, es decir, que ninguna empresa haya presentado oferta por hacerse con los trabajos.

La constructoras piden que se revisen al alza los precios de las licitaciones que ahora estan en curso porque si no, cuando llegue el momento de ejecutarlas, las empresas no podrán hacer frente al aumento de los precios. Violeta Aragón es secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga: "Merece más la pena parar, actualizar precios y luego sacarla a licitaciones, que continuar con una licitación que empezó hace un año y sabemos que los precios no van a ser los de mercado, por tanto, se van a quedar desiertas".

DECRETO DEL GOBIERNO

Desde la asociación lamentan que aquellas obras que ya están en marcha no pueden actualizar precios porque el decreto que ha elaborado el Gobierno no les sirve de nada a las pequeñas y medianas constructoras: "Ninguna de las obras locales que se ejecutan en la provincia de Málaga puede acogerse al decreto que ha sacado el Gobierno de España. Está pensado para grandes infraestructuras de carreteras o de puertos, pero no para las actuaciones que se hacen en las provincias".