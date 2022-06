Málaga afronta otro verano marcado por la sequía

Ya metidos de lleno en el mes de junio, el inicio oficial del verano está a la vuelta de la esquina. Un verano que la provincia afronta con los pantanos al 52 por ciento de su capacidad. La situación es muy distinta según el embalse: el de La Concepción, en la Costa del Sol occidental, está al 95 por ciento (aunque es un embalse de poca capacidad). Muy similar es el de Conde del Guadalhorce, que está al 92 por ciento, mientras que el de la Viñuela, en la Axarquía, que es el más grande de la provincia, está a menos del 16 por ciento de su capacidad.

#AsambleaCEM2022 Baldomero Bellido, Presidente de ASAJA: "Necesitamos una apuesta clara y decidida por el desarrollo por la agricultura y la ganadería" pic.twitter.com/aOw7RGRiKp — Empresarios Málaga (@cemmalaga) May 24, 2022

Baldomero Bellido es presidente de la asociación agraria Asaja Málaga quien señalaba en COPE Málaga que, “hay restricción de agua en esa zona de la Axarquía, aunque se han reducido las dotaciones de una forma drástica de unos 4.000m3 o 5.000m3 que necesita un tropical, y se ha dejado a 1500m3, con lo cual los agricultores optan por árboles que no demanden agua, ya que no la van a tener durante este verano”, apunta.

Unas restricciones para el riego que no solo afecta a los cultivos de subtropicales, como se sabe de aguacates y mangos, “en La Vega de Vélez hay agricultores que tienen hortalizas y deciden no sembrar porque no tienen garantizada el agua, debido a que su dotación ya la tienen agotada, porque esa concesión ya se ha reducido y una vez agotada, no te pueden aportar más agua”.

Y ante la escasez de agua, ¿cuál debe ser la solución? Esta es la propuesta del presidente de Asaja Málaga, “hay que empezar sí o sí, con los recursos vía saladora y regenerar el agua y aprovechar todos los picos de ese agua, una vez se desala, hay que regenerarla, depurarla y aprovecharla, y no vertela al mar y bajar la presión de los embalses”, subraya.

CAMPOS DE GOLF

En la Costa del Sol hay 72 campos de golf, es el destino con mayor concentración de campos de Europa continental y el destino número uno mundial en este segmento. Una amplísima extensión de terreno que hay que mantener, también en verano. ¿Y cómo se riegan los campos de golf? Lo explica el presidente de la Federación Andaluza de Golf, Pablo Mansilla en COPE Málaga, “se riega generalmente con agua regenerada. Y se hace en todos los campos y lo hacen además empresas. Usamos esa agua regenerada, aunque no es que usemos tampoco mucha agua”.

?? Aehcos apuesta por la sostenibilidad ecológica y económica hotelera con la creación de un clúster de eficiencia energética.



?? Las cuatro empresas que conforman dicho clúster son NESS, SABIA, GE&PE y SGS. pic.twitter.com/Gcnqbgo9E7 — AEHCOS (@AEHCOS) June 3, 2022

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Y el 25 por ciento restante no riegan con agua regenerada porque no cuentan con las infraestructuras necesarias para ello. Unas canalizaciones que deben construir y financiar las administraciones públicas, “estamos luchando en eso, pero es muy caro, hay quien usa fondos europeos, ese es el objetivo, tener esas tuberías que nos hagan llegar a los campos de golf”, apuntaba Mansilla.

HOTELES

Desde el sector hotelero confían en que las medidas restrictivas no sean necesarias. En todo caso envían un mensaje de tranquilidad a los clientes. Francisco Moro es vicepresidente de Aehcos para la zona de Málaga capital y Rincón de la Victoria, “da tranquilidad porque la mayoria de los hoteles tenemos algibe, en el momento que haya un corte, pues podemos dar servicios a nuestros clientes sin problema alguno”, comenta.

Sobre el ahorro de agua, Moro asegura que los establecimientos están adaptados a toda la normativa para minimizar el gasto. Moro apuntaba en COPE además que, “todos tenemos ya las reducciones de aguas en las griferías, en el tema de algibe la ley nos obliga a tenerlo. No nos preocupa en este sentido”, apuntaba.

También te puede interesar:

Tráfico fomenta un itinerario alternativo para la vuelta de las playas en Málaga

La multa a la que se enfrenta tu compañía de teléfono si te mantiene más de 3 minutos en espera cuando llamas

La Junta de Andalucía activa la futura ampliación de la Ciudad de la Justicia de Málaga