La madre de Valentina, bebé fallecida a los cuatro meses: “Es un dolor muy duro”

Valentina tenía cuatro meses, era la alegría de la familia, la primera hija de María del Carmen y Juan Carlos. Una niña sana que a mediados de septiembre comenzó a tener fiebre alta, no bajaba de 38.

Fue el primer síntoma, así que sus padres la llevaron al médico. Primero les dijeron que era un resfriado, después que tenía llagas en la garganta, después que una mancha en el pulmón... diagnósticos que iban cambiando día tras día hasta que todo fue a peor. “Mi niña empezó a no reaccionar, se quedó lacia, con los ojos vueltos”, relata María del Carmen en COPE MÁS Málaga.

INGRESO

El jueves 23 de septiembre la pequeña ingresó en la UCI del Materno. Murió diez horas después: “La intubaron, le pusieron una sonda, le hicieron una diálisis... y la niña no respondía al medicamento que le habían puesto y tres horas después le dieron tres paradas cardíacas: una de treinta minutos, otra de treinta minutos y una más de quince minutos”, apunta su madre.

INFECCIÓN EN SANGRE

Ahora les han dicho que la causa de la muerte apunta a una infección en la sangre, pero los padres de la pequeña han puesto el caso en manos de la justicia, por un presunto delito de homicidio por imprudencia profesional grave: “El dolor que me he llevado no quiero que se lo lleve otra madre porque es un dolor muy duro, quiero que se haga justicia porque a mi niña no me la va a devolver nadie”. En el hospital también han abierto una investigación interna sobre lo ocurrido.

