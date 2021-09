El hipérico: El producto mágico para controlar tus días tristes

Con la llegada del otoño, las horas de luz solar se reducen considerablemente, es decir, anochece antes y amanece después. Estos cambios pueden provocar en muchas personas una sensación de tristeza, apatía y cansancio. Este bajón propiciado por la falta de luz en otoño e invierno tiene un nombre concreto: Trastorno Afectivo Estacional (TAE), un trastorno que según estudios afecta a seis de cada 100 personas.

Los síntomas de tristeza y baja energía suelen aparecer con la llegada del otoño y pueden llegar a prolongarse hasta la primavera. Para paliar o reducir algunas de estas sensaciones, en COPE Málaga acudieron a la experta en el mundo naturalAna Higueras. Bióloga y Técnico en Dietética y Nutrición, Ana Higueras recomienda varios suplementos naturales que pueden ayudar a que el cambio de estación no nos afecte tanto.

LA BASE ES LA ALIMENTACIÓN

La experta en el mundo natural, habitual colaboradora de COPE Málaga, afirma que “cuando cambiamos de estación siempre notamos cierto desasosiego, eso es indudable”. Pero además, destaca que el peor cambio es cuando pasamos del verano al otoño. “La primavera también suele alterar bastante, pero la llegada del otoño altera en forma de decaída y siempre recibimos más consultas de gente que se siente más cansada y apática”, asegura.

Además de recomendar una serie de productos naturales que conoceremos a continuación, lo primero y fundamental para intentar que no nos afecte tanto la llegada del otoño es la alimentación, que es la base de nuestra salud. Higueras apunta que se debe seguir una alimentación basada en productos frescos y no procesados, que no lleven azúcares ni harinas refinadas. Y por encima de todo, destaca el desayuno, que ha de ser bueno y variado para que el resto del día nos sea más leve.

SUPLEMENTOS NATURALES

Teniendo claro que la alimentación es lo más importante para reducir estos síntomas, Ana Higueras también cuenta que se pueden utilizar diferentes suplementos que también nos pueden hacer falta si uno se nota un poco triste y con poca fuerza. “Podemos usar productos apícolas como la jalea real y el polen, que son dos productos excelentes para subir el ánimo porque son ricos en minerales y vitaminas”, aconseja.

Tanto la jalea real como el polen se pueden tomar frescos y por separado, aunque también especifica que vienen en suplementos donde ya vienen juntos e incluso con alguna planta más como la raíz de ginseng. La experta también destaca la maca, una raíz de origen sudamericano y que se ha demostrado que tiene unos efectos muy buenos en está época de cansancio y tristeza. “Incluso también se recomienda en aquellas mujeres que empiezan con los cambios hormonales en la menopausia”, afirma.

EL HIPÉRICO

El grado de tristeza, apatía, baja energía e incluso algo de ansiedad que se pueda sufrir con la llegada del otoño varía según cada persona. Es por eso que en el caso de que los síntomas sean más pronunciados existe un producto muy recomendable: el hipérico. “Si hay una sensación de mayor tristeza o incluso depresión, siempre y cuando no estemos tomando medicación, existe un producto que es el hipérico. Va muy bien en personas que sienten mucha más tristeza por los cambios horarios, es algo natural porque los días se van acortando, anoche antes, amanece más tarde y el cerebro necesita un proceso de adaptación y en ese proceso suelen ocurrir este tipo de situaciones”, finaliza la experta Ana Higueras.

