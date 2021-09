¿Cuánto voy a cobrar? Claves para no fracasar en una entrevista de trabajo

En el mercado laboral hay cada vez más competencia y las empresas reciben multitud de currículums de personas que optan a cubrir un puesto de trabajo. Uno de los momentos más temidos por los candidatos es la entrevista, ya que de ella depende la decisión final de la empresa de contratarte, o no. Estos encuentros pueden ser presenciales u online, y una de las claves que dan los expertos para tener más posibilidades de éxito es preparar bien tu presentación y enfocarla al tipo de puesto al que se opta.

Para ello es conveniente elaborar varios currículums distintos. Lo explica el experto en orientación laboral, Alfonso Alcántara: “Ese currículum va a ser tu vía para la entrevista. Enfrentarse a una entrevista de trabajo sin tener claro cuál es tu currículum y sin haberlo adaptado puede convertirse en un drama porque te puedes confundir y tener errores”. Eso nos puede llevar a no destacar aquellos aspectos más importantes de la trayectoria profesional y que están relacionadas directamente con el puesto de trabajo al que se opta.

NO HACERLO MAL

Durante la entrevista hay que contestar a las cuestiones de manera natural. Por eso, otra clave para tener más opciones de superarla con éxito es no obsesionarse con querer dar la imagen del candidato perfecto “cuando se trata de superar una entrevista de trabajo hay que asegurarse de no cometer errores tontos, de no hacerlo mal, más que de hacerlo bien”, asegura Alcántara.

NERVIOS

El experto indica que hay un tipo de entrevistador denominado silente. Es aquel que se calla durante un tiempo para ver cómo reaccionan los candidatos. Esto puede generar una situación incómoda en aquellas personas que se suelen poner nerviosas ante este tipo de entrevistas. En estos casos el experto aconseja respirar hondo, relajarse, intentar estar tranquilos y tomar la iniciativa con frases recurrentes para romper el hielo del tipo: “Aquí me tiene usted para responder a lo que quiera”, recomienda Alcántara.

¿CUÁNTO VOY A COBRAR?

Durante la entrevista de trabajo pueden surgir muchas dudas que es conveniente ir aclarando sobre la marcha. Una de ellas, y que no siempre los candidatos se atreven a preguntar, es cuánto va a cobrar. Sobre este asunto, el experto recomienda que se ponga este asunto sobre la mesa: “Es importante que un candidato evidencie, se diferencie de otros, mostrando que conoce el puesto y la empresa e interesándose por las condiciones del puesto y por las funciones. De eso también forma parte el salario”, indica.

