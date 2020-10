La luna azul lucirá en el cielo durante la noche de "Halloween"

Este año 2020 tan atípico que nos está tocando vivir, nos está dejando situaciones que rara vez se producen o que tardaremos años en volver a ver. Uno de esos acontecimientos atípicos que podremos observar será observar en el cielo la llamada "Luna Azul". Este acontecimiento se dará en la noche del 31 de octubre, noche "Halloween", previa a la celebración del "Día de Todos los Santos".

CADA 2,5 AÑOS

La NASA, disvulgaba a través de sus canales oficiales este raro acontecimiento que se produce cada dos años y medio aproximádamente, el último que se pudo observar ocurrió en 2018. Además desde la agencia espacial americana se informa que este acontecimiento en la "Noche de Halloween" no lo volveremos a ver hasta 2039.

LA LUNA NO SE VERÁ AZUL

Aunque a todos nos viene a la mente encontrarnos en le cielo una preciosa luna llena con colores azules, el fenómeno no es como podíamos imaginar. Como recuerda el Observatorio Naval de EEUU en su página web, se llama "luna azul" a la segunda luna llena dentro de un mismo mes del calendario, octubre en este caso.

Cada ciclo lunar dura aproximadamente 28 días, por lo que cuando se produce una luna llena a comienzos de mes es probable que haya una segunda al final.

Eso es lo que va a ocurrir este mes de octubre, que tuvo su primera luna llena el día 2 y tendrá una segunda, la "azul", este viernes día 31. Se llama "luna azul" pero no se verá de ese color, sino en tonos grises, blancos o plateados, los que se aprecian normalmente en el satélite.

HISTORIA DE LA LUNA AZUL

La pagina web de la NASA explica en un artículo que en el cielo, efectivamente, se han visto lunas azules, aunque no están relacionadas con este fenómeno. En el año 1883 un volcán en Indonesia llamado Krakatoa, explotó, su estallido fue tan brutal que se pudo oír a 600 kilómetros de distancia y las columnas de cenizas se elevaron hasta los mismos límites de la atmósfera terrestre provocando que se viera una luna de color azul. La explicación que se da es que algunas de las nubes de ceniza estaban llenas de partículas de aproximadamente un micrón (una millonésima de metro) de diámetro, el tamaño justo como para dispersar fuertemente la luz roja, mientras que permite que pasen otros colores. Los haces de luz blanca de la luna que pasaban a través de las nubes emergían de color azul, y algunas veces de color verde. Según se afirma las lunas azules persistieron durante años después de la erupción. También se vieron soles color lavanda y, por primera vez, nubes noctilucentes.

