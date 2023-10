Los productos que más roban en los supermercados de Málaga: el aceite de oliva escala posiciones

A día de hoy, en la provincia de Málaga existen alrededor de 450 supermercados pertenecientes a grandes cadenas. Establecimientos que son víctima de pequeños hurtos que acarrean unas pérdidas que rondan los 70 millones de euros al año, una cifra que sigue creciendo.

Según la Federación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería (CAEA), los hurtos en supermercados han aumentado un 42 por ciento en el último año y medio. Su secretarío general, Sergio Cuberos, cuenta en COPE que los hurtos pueden llegar a ser fatales en la viavilidad de algunos negocios: “Daría lugar a que algunas empresas porque la pérdida del 0,5 por ciento de nuestros márgenes sería muy difícil de soportar”.

PROFESIONALES

Llama la atención que detrás de este crecimiento de hurtos no está la necesidad, como se podría pensar, sino el mercado negro que mueven bandas perfectamente organizadas: “Hay veces que los hurtos son por engargo. Llegan a una barriada, apuntan un pedido y pasan por los supermercados para poder robarlos”.

LOS MÁS ROBADOS

En Málaga, la cuantía medía del hurto suele ser de 90 euros y los productos que más se sustraen son los loncheados ibéricos, la cosmética, las bebidas alcohólicas y ahora, el aceite de oliva: “Simplemente por el precio que tiene. Cuando estamos hablando de 10 euros pues es comparable con una botella de alcohol como ginebra o ron”.

Los supermercados se blindan como pueden frente a los hurtos: cámaras de vigilancia, dispositivos adosados a los productos, etiquetas, guardias de seguridad, incluso llegan a prohibir la entrada personas reincidentes: “Se les dice que tiene prohibida la entrada porque ya fueron sorprendidas cogiendo algo y que aquí no entran”.

SIN CASTIGO JUDICIAL

Si lo sustraído no alcanza los 400 euros se considera hurto y no robo, por lo tanto no hay sanción para el autor. Desde los supermercados están intentando que la acumulación de hurtos cuya suma supere esos 400 euros se considere delito de robo. Por ahora no lo han conseguido. En Málaga capital las zonas donde más hurtos registran los supermercados son Martínez de la Rosa, Ciudad Jardín y el centro.