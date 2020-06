Los problemas técnicos provocan que solo se haya presentado un 6% de las matrículas para el próximo curso

Desde la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía piden a los padres tranquilidad, aseguran que los técnicos están trabajando sin descanso para solucionar los problemas que están impidiendo a los padres formalizar la matrícula de sus hijos para el próximo curso escolar.

Para los alumnos que no cambien de centro, el lunes termina el plazo de matriculación, pero el sistema informático está colapsado y de las 530.000 matrículas que se esperan, solo se ha tramitado apenas un seis por ciento. En declaraciones a COPE Málaga, la delegada de Educación, Mercedes García-Paine, envía este mensaje a los padres, “trasladar tranquilidad que se esta trabajando, ayer hubo momentos en el día que se daban 2500 matriculaciones por hora", subrayó.

EXCESIVO COLAPSO

García-Paine además profundizaba en el error, "hay determinadas horas que se colapsa y no se termina, realmente se colapsa, es verdad que hay un caso de un padre que estuvo hasta las dos de la mañana, yo misma lo intenté a las once de la noche una inscripción y fue imposible. Nos daba error. Todo el mundo busca la estrategia de las horas y se espera una avalancha. Es cierto que se esperan unas 530.000 matrículas y tenemos ahora mismo solo 30.000 recogidas”, lamentó.

El plazo para esas matrículas termina el lunes y, de momento, no se contempla ampliar la fecha. En este sentido, García-Paine comentaba que, “está claro que no se va a quedar ningún niño sin matricular, si una de las necesidades es esa, que no le quepa la duda a nadie que eso se hará”, comentó con rotundidad.

PROBLEMAS TÉCNICOS

El plazo para formalizar las matrículas sigue corriendo (termina el lunes para los alumnos que continúan en el centro) y eso, como decimos, preocupa a muchos padres, como a Belinda Bernal, que es la secretaria del AMPA Amigos del Colegio Clara Campoamor de Alhaurín de la Torre y que en declaraciones ayer COPE Málaga comentaba al respecto que, “estamos intentando entrar, se cuelga, si deja entrar al final no deja rellenar toda la documentación, entonces pues te crea esta incertidumbre, entre que no deja rellenar y no te deja continuar”, lamentó.

MATRÍCULA PRESENCIAL

Los padres tienen la posibilidad de acudir presencialmente al centro escolar, con cita previa, para formalizar la matrícula. Pero la propia Junta recomienda la vía telemática, que es nueva para muchas familias. Así lo señalaba, Belinda Bernal en COPE, “ya el año pasado existía esta posibilidad de hacer la matrícula de forma telemática, pero hubo muchas familias que ya lo hicieron en papel, por lo que para este año es todo esto nuevo para muchos padres”, comenta.

