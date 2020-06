El colapso del sistema impide a los padres formalizar las matrículas escolares de sus hijos por vía telemática

En COPE Málaga nos hacemos eco de un asunto que tiene preocupados a muchos padres: se están encontrando con problemas para formalizar las matrículas de sus hijos para el próximo curso escolar. Este año, se recomienda hacer el trámite online, pero el sistema está colapsado.

Es más, desde la Junta de Andalucía admiten que ayer (primer día del proceso de matriculaciones) hubo picos muy altos (de hasta 2.000 matrículas cada hora) y que eso generó problemas, aunque los informáticos triplicaron los servidores.

PROBLEMAS TÉCNICOS

El plazo para formalizar las matrículas sigue corriendo (termina el lunes para los alumnos que continúan en el centro) y eso, como decimos, preocupa a muchos padres, como a Belinda Bernal, que es la secretaria del AMPA Amigos del Colegio Clara Campoamor de Alhaurín de la Torre y que en declaraciones este mediodía en COPE Málaga comentaba al respecto que, “estamos intentando entrar, se cuelga, si deja entrar al final no deja rellenar toda la documentación, entonces pues te crea esta incertidumbre, entre que no deja rellenar y no te deja continuar”, lamentó.

MATRÍCULA PRESENCIAL

Los padres tienen la posibilidad de acudir presencialmente al centro escolar, con cita previa, para formalizar la matrícula. Pero la propia Junta recomienda la vía telemática, que es nueva para muchas familias. Así lo señalaba, Belinda Bernal en COPE, “ya el año pasado existía esta posibilidad de hacer la matrícula de forma telemática, pero hubo muchas familias que ya lo hicieron en papel, por lo que para este año es todo esto nuevo para muchos padres”, comenta.

Hemos contactado con los responsables de la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía en Málaga: piden tranquilidad a los padres. Y aseguran que el plazo para las matriculaciones es el mismo que otros años.