Los empresarios malagueños muestran su capacidad de salir adelante ante el COVID-19

La huella del COVID 19 aún es latente en Málaga, y más en concreto en el tejido empresarial malagueño. Todos los negocios han sufrido las consecuencias de la pandemia y del irremediable confinamiento. Sin embargo, la capacidad de los empresarios malagueños está fuera de toda duda y en muchos cados han dado muestras de su fortaleza para salir adelante.

En COPE Málaga hemos querido conocer las historias que hay, y que ha habido, detrás de muchas de las empresas de la provincia que han sido capaces de salir adelante de esta crisis y cuáles son sus planes para el futuro inmediato.

Trops líder europeo en producción de aguacate y mango

TROPS, líder en producción y comercialización de fruta tropical en España, principalmente aguacate y mango, ha ido creciendo tanto que ya no solo tienen un centro de producción en Vélez-Málaga tienen dos centros exclusivamente de recepción de fruta uno en Jete, provincia de Granada y el otro en Coín y tienen dos centros más en construcción que abrirán para la próxima campaña en Motril (Granada) y en Tavira (Algarve, Portugal). Hace poco celebraron su 40 aniversario. TROPS inició su actividad en 1979, con el cultivo y la comercialización de fresa. A partir de finales de los 80 que el cultivo de fresa dejó de ser rentable en Málaga, empezaron a especializarse en el cultivo del aguacate, y a partir de mediados de los 90 sumaron el mango. TROPS vende fruta en más de 25 países.

El director general de TROPS, Enrique Colilles, nos cuenta como han vivido este periodo tan complicado: "Ha sido un periodo complicado desde el punto de vista humano. Había mucho miedo por parte de los agricultores por contagiarse, las medidas que tenían que tomar. En la propia empresa también había inquietud pero los trabajadores han mostrado un compromiso y rigor con las medidas sanitarias que había que cumplir. Vamos a hacer un centro de trabajo pionero para poner la fruta al nivel de maduración que queramos y llevaremos a cabo una inversión de seis millones de euros".

Previsión Médica es referente en el sector sanitario

Previsión Médica cubre a más de 700.000 profesionales y durante la crisis sanitaria este seguro ha creado un fondo de 37 millones de euros para proteger a los sanitarios que se enfrentan al COVID-19.

Más de 100 entidades se han unido para asegurar medio año a médicos, enfermeros, auxiliares y celadores con un seguro que incluye un capital de 30.000 euros por fallecimiento y un subsidio por hospitalización.Rubén Martín es consejero delegado de la compañía de seguros Previsión Médica:"El séctor de seguros ha querido reconocer la labor de los sanitarios y ha establecido condiciones especiales para ellos que está teniendo una buena acogida. Somos especialistas en seguros de salud. Ha habido un repunte en personas que piden información para contratar seguros de salud porque se están dando que un seguro privado sirve para complementar la sanidad pública. Hemos ido adapatando los protocolos del Ministerio de Sanidad y adaptarnos a las circunstancias. Nunca cerramos y tuvimos a nuestro personal teletrabajando para dar el mejor de los servicios a nuestros clientes."

El Centro Comercial Larios ha remodelado recientemente sus instalaciones

El Centro Comercial Larios Centro, se comenzó a construir en 1995 en la parcela que ocupaba la antigua fábrica de ginebra Larios y fue inaugurado el 20 de marzo de 1996.

El 14 de noviembre de 2019, se presentó su remodelación y su nueva zona gastronómica, que reutilizaba el espacio de las salas multicines clausuradas en 2011. La superficie con la que cuenta el Centro Comercial es de más de 45.000 m², distribuidos en dos plantas comerciales, cuenta con dos plantas de aparcamiento para 1.500 coches y da cabida a más de 150 locales comerciales.

El gerente del Centro Comercial Larios Centro, Chusmari Condón, cuenta como han vivido estos momentos: "La pandemia nos ha pillado a todos con el pie cambiado, pero estoy convencido que todos vamos a salir de esta situación. A pesar de que la mayoría de negocios estaba cerrado, no hemos dejado de trabajar para implementar los nuevos porotocolos de seguridad para garantizar la seguridad a nuestros clientes y empleados. Al margen de ello, esta tremenda crisis ha arrastrado a muchas familias. Para ellos hemos realizado un plan social para ayudar a familias. Donamos ocho toneladas de alimentos, colaboramos con Cruz Roja para dotar de tablets a familias necesitadas y queno podían acceder a la educación digital".

Paneque Asesores es una asesoría integral especializada en asesoramiento fiscal, laboral, jurídico y contable

Paneque Asesores es una asesoría integral especializada en asesoramiento fiscal, laboral, jurídico y contable, ubicada en Málaga. Sus servicios de asesoría y gestoría van dirigidos a todo tipo de empresas, autónomos y particulares.

Su principal labor es orientar, gestionar y aconsejar en todos los temas relacionados con trabajadores y con las relaciones laborales que tengan lugar entre cualquier empresa y sus empleados. Además, atienden las inspecciones de trabajo y defienden a empresas ante cualquier autoridad judicial.Manuel Paneque, gerente de Paneque Asesores afirma que: "Durante la pandemia nuestro trabajo ha sido tremendo. Hace 10 años cambiamos todo nuestro sistema y no utilizamos papel, somos pioneros en eso. Nuestro contacto con el cliente no ha diferido tanto durante este tiempo. Los empresarios anhelan volver a la normalidad y están preocupados por ello y ahora se afanan en buscar financiación para sacar el negocio adelante. Los trabajadores que están en ERTE lo que esperan es cobrar esta prestación y poder recuperar su trabajo. Además les resolvemos las dudas con la declaración de la renta a que al tener dos pagadores pueden surgir problemas."

Clínicas Avilés y Román son expertos en saludo bucodental

La clínica bucodental Avilés y Román se ubica en paseo de Sancha, es una empresa referente en el sector. Manuel Román, ortodoncista de la clínica, cuenta como han vivido la situación: "Hemos sido los primeros en conseguir la certificación SGS en prevención contra el COVID 19. Los dentistas somos una profesión de riesgo de máximo y por ellos tuvimos que instaurar los protocolos de seguridad más altas para evitar el contagio. Implementamos unos protocolos superiores y acudimos a una empresa experta para que nos evaluase y poder trabajar con la máxima seguridad para los pacientes y para nuestros trabajadores. Nuestros centros ya eran seguros y lo que hemos hecho es redoblar la seguridad."

Balta Mobiliario, y su eslogan es “Nuestra reputación habla por sí mismo”

La imagen de una empresa dice mucho de ella. La calidad y la experiencia son dos grandes pilares de Balta Mobiliario, y su eslogan es “Nuestra reputación habla por sí mismo”. En Balta Mobiliario están especializados precisamente en ayudar y asesorar a sus clientes para que los centros de trabajo y oficinas den una imagen profesional.David Rioboo, uno de los responsables de Balta Mobiliario, nos cuenta su experiencia: "Suministramos todo tipo de material de oficinas, y cuando digo todo es todo. Estamos a la última en tendencias, ahora de llevan las sillas nórdicas. Se estilan las patas metálicas y para buscar algo bonito hay que buscar algo blanco que combine con el color madera. Asesoramos al cliente, visitamos sus oficinas y le ayudamos en la búsqueda de su estilo. Le mostramos en un plano a escala como quedaría su oficina. Vestimos las oficinas desde cero. Somos cinco trabajadores, teníamos mucho trabajo acumulado y están viniendo muchos clientes nuevos y poco a poco la gente está perdiendo el miedo a comprar. Ahora, con el teletrabajo se ha disparado la venta de sillas ergonómicas. En la tienda tenemos más de 100 sillas diferentes, lo recomendable es que vengan y la compren, no recomiendo comprar una silla por catálogo".

Apartamentos Vacacionales “La Recepción”, una empresa que a día de hoy, y desde Málaga, ofrece un catálogo de 120 alojamientos

El sector turístico es uno de los que más han sufrido las crisis sanitaria. Ante esta situación, muchos establecimientos nos se han cruzado de brazos y se han puesto manos a la obra para tratar de reactivar cuanto antes el negocio. Es el caso de Apartamentos Vacacionales “La Recepción”, una empresa que a día de hoy, y desde Málaga, ofrece un catálogo de 120 alojamientos de este tipo en varios puntos del país.Carlos Mota, gerente de Apartamentos Vacacionales “La Recepción”, analiza como han vivido esta crisis: "Desde hace cuatro años la demanda de apartamentos vacacionales se ha disparado. El 50% de los clientes tiene perfil nacional y el 50% es de perfil extranjero. Nosotros nos encargamos de todo para que el cliente se olvide. Nos encargamos del mantenimiento de los apartamentos y si surge algún problemas nosotros lo resolvemos al momento. En Málaga nos hemos unidos varias empresas para crearnos como séctor y hacerles a un guiño a todos los huéspedes para que no tengan miedo de visitar Málaga. Hicimos un vídeo para promocionar la provincia y nosha servido para unir fuerzar y creamos el logo "Escápate a Málaga". Nos hemos ajustado a la realidad que existe"

Molina Caballero está enfocado a las reformas y al suministro a empresas de materiales como pavimentos, azulejos, cocinas y baños

Comenzaron en un polvero ubicado en un garaje. Se dedicaban a las reformas y hacían subcontratas de obras. Hace más de 40 años empezaron a comercializar todo el excedente de esos trabajos, y en la actualidad, Molina Caballero es un gigante en Málaga enfocado a las reformas y al suministro a empresas de materiales como pavimentos, azulejos, cocinas y baños. Para José Alberto Molina, gerente y consejero de Molina Caballero: "La situación la afrontamos en dos parcelas, en nuestra exposición a particulares que tuvimos que cerrarla por causa de fuerza mayor, y por otro lado las obras continuaron y teníamos que proveer a las promotoras y para ello establecimos unos servicios mínimos. Nuestra línea ha sido informar y estar accesibles para todos. Siempre veo la botella medio llena, esto ha propiciado otra manera de trabajar y de comunicarnos y ya estamos al 100%. Hemos establecidos distancia de seguridad en la exposición y facilitar hidrogeles, mascarillas y mamparas para garantizar la seguridad. Estamos ahora potenciando nuestro canal on line".

Navarro Hermanos referente en la venta y reparación de todo tipo de vehículos de dos ruedas.

Nacieron como empresa en Cuevas de Almanzora en 1953. Una década después se instalaron en Málaga. Desde entonces, Navarro Hermanos ha evolucionado hasta convertirse en un referente en la venta y reparación de todo tipo de vehículos de dos ruedas. Hoy es una de las empresas mejor valoradas de Málaga y con presencia en varios puntos de Andalucía. Sergio Morales, director comercial de Navarro Hermanos: "El confinamiento lo vivimos de una manera difícil, fue una etapa oscura. Confinamos al 98% de los empleados y sólo quedamos siete trabajando activamente. La sensación ahora es la de salir del túnel y mirar hacia delante. Hemos mantenido el empleo de todos nuestros empleados, hicimos un ERTE en su día. Hemos readaptado nuestras instalaciones, ya previamemente en muchos centros estábamos en reforma por que así nos lo pidió Yamaha. También hemos adaptado nuestros centros a los protocolos de seguridad. Sosprendentemente la actividad está siendo superior a lo esperado. La venta de bicicletas está siendo muy alta. En el confinamiento se nos agotaron los aparatos de gimnasia que teníamos en stock.Animo a la gente que se anime con la bici eléctrica porque nos va a permitir a hacer rutas que antes eran impensables".

El Botijo de Andalucía es una empresa de dispensadores de agua de mineralización débil 100% andaluza.

El Botijo es una empresa de dispensadores de agua de mineralización débil 100% andaluza. Además de embotellar el agua directamente del manantial y ser ideal para cuidar nuestra salud, tiene otra peculiaridad importante. Las garrafas se hacen con material reutilizable.Sara Benítez, gerente de Aguas El Botijo de Andalucía explica que: "Buscamos estar lo más cercano al cliente. La base de la empresa es dispensar de agua a las empresas con dispensadores y botellas de 20 litros. Somos una empresa familiar que atendemos personalmente, nuestra calidad de agua es nuestro mejor aval. Tenemos varios bonos, pero lo ideal es tener el bono anual pero nos adaptamos a las necesidades de nuestros clientes. Nuestra agua no tiene ningún tipo de tratamiento o aditivo, es un agua de calidad".

Lumon Cristales es especialista en acondicionar, modernizar, e incluso mejorar energéticamente nuestra vivienda

Una forma de acondicionar, modernizar, e incluso mejorar energéticamente nuestra vivienda es recurriendo a una solución, tan estética como efica instalar cortinas de crista la famosa solución creada por LUMON que proporciona una luminosidad y ganar espacios en nuestras terrazas de manera inimaginable. Javier Martínez, director general de Lumón en España y Portugal, subraya que :"La gente se ha dado cuenta tras el COVID - 19 lo importante que es mejorar el confort en el hogar. Los diseños de viviendas están cambiando, también las normativas urbanísticas. Han aumentado en un 40% las viviendas con terrazas o con jardín. En Lumón ganamos el espacio de la terraza para el hogar y que aumente el valor de la vivienda. Rebajamos en un 42% el coste energético de la vivienda y es una inversión duradera y que vamos a recuperar. En hostelería es un momento de invertir y de modernizar para traer un turismo de mayor calidad. La UE va a lanzar un paquete de medidas multimillonarias para rehabilitar el envolvente de los edificios y eso tenemos que aprovecharlo en Málaga. Estamos buscando trabajadores para nuestro departamento comercial y sólo pedimos que tengan ganas e ilusión por trabajar con nosotros. En los próximos 3-4 años queremos contratar a 400 personas. Estamos trabajando para que Lumon tenga pronto fábrica en la provincia de Málaga, ojalá pronto lo podamos anunciar, esperamos dar la noticia a principios de otoño".

Cámara de Comercio Málaga han llevado a cabo distintas medidas para ayudar a los empresarios de la provincia

Ante esta devastadora crisis, la Cámara de Comercio de Málaga ha llevado a cabo distintas medidas para ayudar a los empresarios de la provincia. Medidas orientadas, especialmente, a la digitalización. El presidente de la Cámara de Comercio, Sergio Cuberos cuenta que: "Ha habido un parón de crecimiento bastante drástico. A primeros de año esperábamos un crecimiento de un 1,9%, pero Málaga es una provincia dinamizadora que va a salir de esta. Hemos ayudado a las empresar a formarse, a buscarles financiacion y que se adecuaran a los protocolos de sanidad. Hemos dado 220 webinar para actualirar a los empresarios. Las exportanciones en Málaga sí han aumentado, tenemos un séctor agroalimentario muy potente. El dinamismo de los empresarios ha sido muy importante. Hemos invertido también en ciberseguirdad para las empresas que han tenido que adaptarse a la digitalización."

Marisquería La Caleta regala a sanitarios y cuerpos de seguridad un plato de gambas y una bebida

Marisquería La Caleta se encuentra ubicado en la Avenida Imperio Argentina, en la zona del Martín Carpena. Un negocio hostelero que ha reabierto con la plantilla al completo ya reincorporada. Además en agradecimiento por el enorme esfuerzo realizado por saniatarios y cuerpos de seguridad, Marisquería La Caleta, les regala un plato de gambas y una bebida. Uno de los socios de marisquería La Caleta, Javier Gago, cuenta que: "Han sido una etapa muy difícil de llevar. Nosotros cuando volvimos levantamos el ERTE a primera hora para volver a la normalidad y remontar esta situación. Pudimos ampliar la terraza y eso nos ha ayudado. Los clientes han respondido bien, al principio la gente tenía muchas ganas de salir y hubo más masificación y ahora ya está más estable. Nuestras mesas están a 2,5 metros de distancia, nuestro personal está equipado y la higiene es extrema para seguridad de clientes y empleados. Hemos querido premiar a sanitarios y cuerpos de seguridad con una plato de gambas y una bebida gratis por la labor tan extraordinaria que han hecho".

Holiday World complejo hotelero de la Costa del Sol

Está siendo un verano muy complicado para el sector clave de la economía malagueña: el turismo, muy condicionado este verano por esta crisis sanitaria. Holiday World, en Benalmádena Costa es un complejo hotelero de la Costa del Sol, que ya ha echado a andar, después de varios meses de cierre. Mari Francis Peñarroya socia del Grupo Peñarroya y directora general de la actividad hotelera, de Holiday World:"Desde hace más de un mes desarrollamos todo lo que íbamos a hacer. Hemos vendido muy bien, esta e suna zona poco masificada en la Costa del Sol, contamos con muchos espacios de restauración y piscinas y eso nos ha posibilitado organizarnos muy bien. Hemos tenido una demanda muy buena. Nuestros hoteles los hemos abierto de manera paulatina. Hemos establecidos los métodos para controlar el aforo. Tenemos una perspectiva para julio y agosto pero a partir de septiembre no lo sabemos. Aún desconocemos cual va a ser el movimiento del turismo extranjero. Hay mucha incertidumbre".

Cositt Projects Technology está especializada en servicios digitales

Inteligencia artificial, pedir la comanda en un restaurante, videovigilancia, ofrecer WIFI a los cliente. Si metemos todas estas cosas tan distintas en una pestaña que ponga:servicios que ofrecemos te da como resultado una empresa que se llama Cossit Projects Technology. Gerard Perad, uno de los responsable de la empresa, explica que: "Cossit Projects Technology es una empresa tecnológica que ayuda a la digitalización de hoteles y restaurantes. A través de IPADS ayudamos a digitalizar los servicios y ayudamos a implementar los servicios WIFI en los establecimientos. Hemos puesto em marcha el servicio QRCOSITT, es una web gratuita que te permite transformar la carta física del restaurante en una carta digital mediante el código QR. También estamos ofreciendo a los clientes que puedan pedir directamente la carta a través de su móvil sin tener que pedir la presencia del camarero para tomar la comanda. El mundo de la hostelería tiene múltipes aplicaciones"

Vinos Finca Sánchez Cózar ofrece tres variedades de vino

El vino es uno de los placeres de la vida y de eso saben mucho en Vinos ‘Finca Sánchez Cózar’, sus vinos como Tempranillo de frío, Finca Sánchez Cózar Rosé Pink Garden, un rosado elaborado con uvas de la variedad tempranillo y Garnacha. Blanco on the rocks, elaborado a partir de un coupage de 4 variedades de uvas blancas: Chardonnay, que nos aporta el volumen y la estructura.- Moscatel, que nos dá los matices aromáticos del vino y las variedades autóctonas Cayetana y Eva nos aportan equilibrio y elegancia con aromas a flores blancas. Agustín Román, responsable de ventas de vinos ‘Finca Sánchez Cózar’, explica que: "Tenemos especial cuidado con el diseño en Bodegas Orán. Esta bodega está situada en Extremadura y hemos querido implementar un toque malagueño introduciendo en la etiqueta un abanico. Buscamos unos vinos divertidos, fáciles de beber y que llegue al mayor número de personas posible. Nuestros vinos no van a dejar indiferente a nadie. En la parte trasera de la etiqueta tenemos un codigo QR que te lleva a la esencia del vino y te explica como y donde debes tomar el vino"

Caetano Retail aglutina 14 marcas de coches

Caetano Retail es un grupo de concesionarios oficiales de automóviles representa actualmente a 14 marcas en España de manera oficial: BMW, BMW i, BMW Motorrad, Dacia, Kia, Mercedes-Benz, MINI, Peugeot, Nissan, Renault, Smart y Servicio Oficial Honda. Adicionalmente cuenta con una marca destinada a la comercialización de vehículos usados y seminuevos; CarPlus. Patricia Aguilera, gerente de Caetano Retails explica que: "En 2019 en Málaga cerramos con unas ventas de vehículo nuevo de 5 mil unidades y de 3 mil en vehículo usado. Poner en marcha el Plan Renove ha sido muy importante para el séctor, pero las ventas no rozan las que teníamos por esta época el año pasado. Sin embargo, la caída que pensábamos que iban a caer más de un 50% ha caido un 20%, y en la de vehículo usado está funcionado mejor de lo esperado. En cuanto al taller ha caído en un 15%. Hemos adaptado nuestras instalaciones a las medidas de seguridad establecidas para coches, hemos puesto mamparas en las instalaciones. Queremos proteger a nuestros clientes y empleados. Cada coche que entra y sale se higieniza para garantizar la seguridad. Ahora es un buen momento para compar un coche. Hay más ayudas y hay mucho stock que están penalizando nuestras polizas y nos interesa hacer ofertas para rebajar el stock y abaratar nuestros costes".