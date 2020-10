Los cementerios de Málaga amplían horario desde el sábado para escalonar las visitas

Desde este sábado, 24 de octubre, los cementerios de Málaga capital amplían su horario, con vistas a la celebración del Día de Todos los Santos, para que se escalonen las visitas todo lo posible. De esta forma, hasta el 2 de noviembre los cementerios de San Gabriel, San Miguel, El Palo, Churriana y Olías estarán abiertos de ocho de la mañana a siete de la tarde.

ATENCIÓN TELEFÓNICA

También se amplían las líneas de atención telefónica a los usuarios, como explica la concejala responsable de Parcemasa, Gemma del Corral quien señalaba en COPE Málaga que, “un refuerzo telefónico para todas aquellas personas que quieran programar su visita al cementerio, puedan consultar y puedan hacerlo con toda la información necesaria y garantía. Además de con toda la seguridad debido a la afluencia de gente que visitará estos días”, señaló.

El concejala de Sostenibilidad Medioambiental, @Gemmadelcorral, ha informado esta mañana de las medidas que se van adoptar para la celebración del Día de Todos los Santos. Desde el próximo 24 de octubre y hasta el 2 de noviembre, se ampliarán los horarios de los cementerios ���� pic.twitter.com/OlJCtj6zwG — Ayuntamiento de Málaga (@malaga) October 20, 2020

El año pasado, con motivo del Día de Todos los Santos, los cementarios de Málaga recibieron 60.000 visitas. Una cifra que los responsables municipales no tienen claro si se va a mantener este año, por la pandemia, “entenderíamos que quizá este año al ser un panorama incierto, igual hay gente que no acuda por precaución o no arriesgar, o que nos encontremos con un afluencia mayor de público, que es cierto que ha perdido gente en esta pandemia y ahora si es posible que hagan homenaje y visitar a sus familiares, a los que igual no han podido despedir”, subrayó Del Corral.

SERVICIOS DE EMT

Además, se pondrán a disposición de los malagueños un total de 5.000 viajes gratis de autobús cedidos por la @EMT_Malaga para los desplazamientos al camposanto. Estos viajes se pueden adquirir en los puestos de flores de la Alameda y en las floristerías de Parcemasa — Ayuntamiento de Málaga (@malaga) October 20, 2020

Para visitar los cementarios, la EMT va a ofrecer 5.000 viajes gratis, que se pueden conseguir desde el jueves en los puestos de flores de la Alameda y en las floristerías de Parcemasa, aunque el reparto de esos viajes no se vincula a la compra de flores.

