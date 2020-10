Calendario Laboral 2021 de Málaga: consulta aquí los días festivos

Este año no hemos podido disfrutar como es debido de los días de fiesta y los puentes, debido a la pandemia. Los festivos durante la Navidad de este año no parece que nos vayan a dar muchas alegrías y casi no vamos a poder celebrarla ni en casa con la familia. Por lo tanto, todos miramos con interés el calendario laboral de 2021, para comenzar a marcar esos días que podamos tomar de descanso, siempre que la situación sanitaria nos lo permita.

FESTIVOS LOCALES

En la capital de la Costa del Sol esperamos poder disfrutar el año que viene de una Feria de Agosto lo más parecida a la de cualquier otro año, ya que este no ha sido posible. Con feria o sin ella, el jueves 15 de agosto celebraremos la toma de Málaga por los Reyes Católicos, que unido a la fiesta de la Asunción del lunes 16 de agosto, hará un gran puente para los que nos visitan en esa época del año.

Este año no hemos podido ver en la calle a la Virgen de la Victoria, patrona de nuestra diócesis, y acompañarla en procesión hasta su sede. Esperamos que el miércoles 8 de septiembre del próximo año podamos hacerlo.

FESTIVOS REGIONALES

Dos son las fechas marcadas en nuestra comunidad autónoma para tomar un descanso en 2021. La más cercana en el tiempo la del 28 de febrero, Día de Andalucía, que el próximo año caerá en domingo y se trasladará el festivo al lunes 1 de marzo, Otra posibilidad de tomar un fin de semana largo, al menos en nuestra comunidad autónoma.

La otra fecha es la del 1 de abril, Jueves Santo y festivo en Andalucía. Será el inicio del macro-puente de Semana Santa que este año se celebra del 28 de marzo (Domingo de Ramos) al 4 de abril (Domingo de Resurrección)

FESTIVOS NACIONALES

En cuanto al resto de días festivos que disfrutaremos en 2021, repasamos los que vienen marcados en el calendarios como festivos nacionales.

La primera la tenemos a la vuelta de la esquina, el viernes 1 de enero (Año Nuevo) y primer fin de semana largo que podremos tener de descanso. El miércoles 6 de enero (Día de Reyes) tendremos jornada de descanso para disfrutar de lo que nos hayan traido Sus Majestades, a pesar de que lo más probable es que el día antes no habremos tenido las tradicionales cabalgatas.

Para encontrar un nuevo día de fiesta nacional, deberemos esperar al 1 de mayo (Día del Trabajo) que en 2021 cae en sábado, así que fin de semana normal.

El Día de la Asunción en 2021 cae en domingo, así que el 15 de agosto se traslada ofcialmente al lunes 16, otro fin de semana largo para disfrutar.

Un puente como Dios manda, lo tendremos en octubre. El día 12 (Día de la Hispanidad) cae en martes.

El 1 de noviembre (Día de Todos los Santos) nos proporcionará otro fin de semana largo de descanso, al caer en 2021 en lunes.

Y el mes de diciembre tendremos otro macro-puente. El 6 de diciembre (Día de la Constitución) será lunes y el 8 de diciembre (Día de la Inmaculada) es miércoles. No tendremos tanta suerte con el 25 de diciembre (Día de Navidad) que en 2021 cae en sábado y no nos proporcionará nada más que un fin de semana normal y corriente.