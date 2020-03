¿Es bueno para tu salud comer yogurt?

Es uno de los productos de consumo recurrente en cualquier hogar de España. Los encantramos de fresa, de macedonia, de limón, con cereales, con trocitos, desnatados, con lcasei, azucarados, no azucarados... El yogurt está presente en nuestra dieta diaria y es recurrente tomarlo a casi cualquier hora del día, pero ¿es sano el consumo de yogurt? La respuesta es clara y rotunda: Sí.

Esta afirmación la argumenta el doctor José Antonio Trujillo, médico nutricionista: "El PEDIMED (Prevención con Dieta Mediterránea) ha arrojado evidencias científicas sobre el yogurt. Es conocido por todos que es fuente rica de calcio y que sus proteínas son de alto valor, pero además se ha descubierto que su consumo se disminuye el riesgo de obesidad. También ayuda a tener menos riesgo de contraer diabetes de tipo 2, siempre en el contexto de una dieta saludable" afirma.

Beneficios

Los beneficios del consumo del yogurt no se detienen aquí: también ayudan a mantener y regenerar la flora intestinal: "La grasa del yogurt tiene una grasa saturada, que normalmente se consideran perjudiciales, pero en el caso de los yogures no presenta efectos adversos porque está asociada a la flora bacteriana de los intestinos y ayuda a nuestro organismo".

El yogurt cuenta con componentes probióticos, que son bacterias que aportan beneficios para el organismo. Cuando llegan al intestino, siguen vivas y en actividad, causan efectos positivos en la persona. Es por ello que nos ayudan al fortalecimiento del sistema inmunológico y la regulación del equilibrio intestinal

Qué yogurt compar

Hay que tener en cuenta que no todos los yogures que están a nuestra disposición son saludables, de hecho, la mayoría que están a nuestra disposición en los supermercados no son beneficiosos. Para saber distinguir que yogurt son benficiosos y cuales no, debemos fijarnos en la etiqueta. Para ello debemos observar el apartado de contenido de hidratos de carbono de los azúcares. En ese apartado el contenido en azúcar no debe ser superior a cinco gramos por cada 125 gramos. Por regla general un yogurt estandar tiene un contenido de 125 gramos.

Normalmente esta premisa la suelen cumplir los yogures naturales no azucarados y los yogures griegos: "Estos son los yogures recomendables y los que mejor le vienen a nuestro organismo", explica el doctor que incide: "El problema está en cuando no son yogures naturales y son azucarados, ahí es cuando los beneficios decaen y ahí se pueden convertir en perjudiciales para nuestra salud".

#NutriScore es un sistema de etiquetado nutricional complementario con sólida base científica que facilita la interpretación de la calidad nutricional de los alimentos.



En Danone ya hemos empezado a implantarlo en nuestros productos.#OnePlanetOneHealth��https://t.co/HTC9W6zHvv pic.twitter.com/3QLrJ3gv8H — Danone España (@danone_es) February 24, 2020

No sustitutivo de la fruta

Esta premisa nos puede llevar a pensar, y con razón, que el yogurt recomendable es insípido y que por lo tanto no merece la pena comerlos. Para evitar esto y hacer que el yogurt sea un producto atractivo y que guste a todos, especialmente a los niños, la recomendación es acompañarlos con la fruta que más nos guste: "La fruta va a dotar al yogurt de la fructosa de manera natural y esto le va a dar más a sabor al prodcuto"

Pero el doctor Trujillo lanza una recomendación: "El yogurt no puede ser el sustitutivo de la fruta nunca, debe ser complementario"