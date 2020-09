Las series que llegan en otoño: qué no te debes perder y en qué no debes perder tu tiempo

Incluso en este año atípico marcado por la pandemia del coronavirus, la llegada del mes de septiembre supone el inicio del curso escolar, del curso político, la vuelta a la rutina tras las vacaciones... y también el estreno de numerosas series de televisión que llegan a la pequeña pantalla, a través de los canales convencionales y, por supuesto, de las plataformas digitales.

¿Qué estrenos absolutos nos depara este otoño?, ¿qué series ya conocidas lanzan nueva temporada?, ¿qué serie no debes dejar de ver?, ¿y cuál es aquella a la que no merece la pena dedicar ni un minuto de tu tiempo? Son preguntas a las que damos respuesta con la ayuda de un experto en series, el profesor de Comunicación Audiovisual en la Universidad de Navarra y autor del blog ‘Diamantes en serie’, Alberto Nahum García.

Nahum cuenta en ‘La Noche de Adolfo Arjona’ cuáles son los estrenos más destacados... qué grandes novedades nos traen los próximos meses: “Yo destacaría dos entre la hemorragia de series que llegan; por un lado ‘Ratched’, una serie que podremos ver en Netflix y que es una especie de precuela de la mítica película de los 70 ‘Alguien voló sobre el nido del cuco’ y cuenta la historia de la malvada enfermera previa a lo que ocurre en la película”.

Y otro de los grandes estrenos que llegan entre septiembre y diciembre lo tiene preparado HBO, con la serie ‘The Undoing’: “Una miniserie con estrellas de la talla de Nicole Kidman y Hugh Grant que nos cuenta una historia que parte de la premisa de que los ricos y poderosos, cuando se sienten atacados, lo que hacen es ocultar las verdades desagradables para protegerse; es una trama de misterio, de psicología y de thriller”.

A lo más nuevo hay que unir las nuevas temporadas de series que ya son un éxito. Aquí, el experto destaca otros dos títulos. Uno de ellos es ‘The crown’, la serie de Netflix basada en la vida de la Reina Isabel II de Inglaterra. “Ha anunciado su estreno para el 15 de noviembre, una cuarta temporada en la que entramos en los años 80 y aparecerán personajes como Margaret Thatcher y, por supuesto, Lady Di”.

Por otro lado, Alberto Nahum destaca lo nuevo del “gran emblema de Disney+, ‘The Mandalorian’, que llegará con una segunda temporada que promete aventuras espaciales para toda la familia”.

¿Y cuáles son las series españolas que se estrenan en esta nueva temporada televisiva... qué es lo mejor de lo mejor de las producciones nacionales?

Uno de los estrenos más esperados es el de ‘Patria’, la adaptación televisiva de HBO de la exitosa novela de Fernando Aramburu, que llegará a finales de septiembre y cuyo cartel anunciador ha provocado una gran polémica a la que se ha referido, incluso, Carlos Herrera.

El cartel de #PatriaHBO no me gusta. Pero no se me ocurriría juzgar toda la serie por un cartel promocional o un tráiler. ¿No es mejor verla y opinar a posteriori? Un pánico similar ocurrió con "La línea invisible" y era un relato potente: https://t.co/isOiKkyn1r