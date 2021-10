Las imágenes captadas por un dron que graban por primera vez el interior de un huracán

La tecnología avanza sin parar y nos permite ver imágenes que no hacen mucho tiempo eran inimaginbles que pudieran ser filmadas. Un ejemplo claro lo estamos teniendo con la erupción del volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma que nos está dejando imágenes impresionantes y nunca antes habíamos tenido la ocasión de observar.

Los fenómenos atmosféricos suelen dejarnos unas estampas terroríficas a la par que bellas. Sin lugar a dudas, la invención del dron ha supuesto un paso adelante muy importante para filmar peligrosas acciones que en otras circunstancias sería imposible de grabar sin poner en riesgo la vida del que las filma.

En este sentido, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), ha divulgado por primera vez en la historia imágenes de video recopiladas por un vehículo de superficie sin tripulación (USV) desde el interior del huracán Sam, de categoría cuatro y que el pasado 30 de septiembre transitaba por la costa Este de Estados Unidos.

Estas impresionante filmación ha sido captada por el Saildrone Explorer SD 1045, un dron marino controlado a distancia y que a simple vista se asemeja a una tabla de surf. Gracias a este dispositivo en medio del mar, se ha podido observar el interior del huracán y así poder grabar olas de 15 metros de altura y vientos de 193 kilómetros por hora.

A parte de las espectaculares imágenes que nos deja estas grabaciones, el objeto de este proyecto es que proporcionen nuevos conocimientos sobre el funcionamiento de los ciclones tropicales grandes y destructivos y prever su crecimiento y su grado de intensidad.

SD 1045 es uno de los cinco Saildrones 'huracanes' con los que cuenta la NOAA y que han estado operando en el Océano Atlántico durante la temporada de huracanes. Durante este tiempo ha procesado datos durante las 24 horas del día para ayudar a comprender los procesos físicos de los huracanes. Este conocimiento es fundamental para mejorar el pronóstico de tormentas y se espera que reduzca la pérdida de vidas humanas al permitir una mejor preparación en las zonas costeras.

