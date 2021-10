Las imágenes captadas desde un satélite que han pasado a la historia de la humanidad

Hace pocas semanas unas fotografías tomadas desde el espacio dejaban a muchos boquiabiertos. Y es que Airbus, publicó una serie de imágenes obtenidas a través del nuevo satélite de su nuevo satélite, el Pléiades Neo 3, que no hace mucho fue lanzado y colocado en órbita. Su gran resolución permite que podamos ver con gran detalle unas bonitas imágenes que están tomadas a cientos de kilómetros de la tierra.

Las imágenes originales a ultra alta resolución se pueden ver desde la página oficial de Airbus, algo que merece la pena para hacer zoom sobre ellas y ver los pequeños detalles. Las fotografías tienen una resolución nativa de 30 centímetros y proporcionan a los analistas un alto nivel de detalle. “La exitosa adquisición y entrega de estas primeras imágenes abre una nueva era para las aplicaciones geoespaciales, tanto comerciales como gubernamentales, que requieren un alto nivel de precisión y la capacidad de ver los detalles finos", afirman desde Airbus.

The #PléiadesNeo Constellation is now becoming a reality!



With the 2⃣nd #PléiadesNeo satellite��️ in orbit, we are half-way through the deployment of the constellation!



Watch the video to learn more�� pic.twitter.com/dKfK2V0sUd