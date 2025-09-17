Kiti Mánver: de Málaga al éxito internacional con 'Dos tumbas', la serie más vista en Netflix

La actriz Kiti Mánver atraviesa uno de los momentos más brillantes de su carrera. El estreno de ‘Dos tumbas’ en Netflix no solo ha conquistado al público español, sino que ha desatado un auténtico fenómeno internacional. En su primera semana, la serie superó los 9 millones de visualizaciones, convirtiéndose en la producción de habla no inglesa más vista en la plataforma de streaming.

Un hito que confirma el enorme poder de la ficción española en el mercado global. En una entrevista concedida a COPE Málaga, Kiti Mánver no solo ha compartido la emoción que le produce este éxito, sino que también subraya la importancia que tienen para ella sus raíces malagueñas. “Nunca olvido mis raíces en Málaga”, asegura con una mezcla de orgullo y nostalgia.

Un fenómeno global en Netflix

La expectación que rodeaba al estreno de ‘Dos tumbas’ era grande, pero las cifras han superado cualquier pronóstico. En apenas siete días, la ficción dirigida por Netflix se situó como la número uno en el ranking mundial dentro de las producciones de habla no inglesa. Más allá de los números, el verdadero impacto está en la conversación que ha generado la serie en redes sociales.

Twitter, TikTok o Instagram se han llenado de comentarios de espectadores de países tan diversos como México, Estados Unidos, Francia o Alemania, que han descubierto en esta producción española un thriller con identidad propia. Según datos de la propia plataforma, ‘Dos tumbas’ no solo arrasa en España, sino que ha logrado escalar al top 10 de más de 30 países, consolidando la tendencia de que el público internacional cada vez apuesta más por el talento español.

Kiti Mánver, orgullo de Málaga

En medio de ese éxito mundial, Kiti Mánver mantiene los pies en la tierra. Durante la entrevista, la actriz confiesa que vive este momento con gratitud y perspectiva. “Málaga está conmigo en cada rodaje, en cada proyecto”, explica, recordando que su tierra ha sido siempre el motor de su inspiración. Ese vínculo con Málaga no es algo anecdótico. A lo largo de su trayectoria, Mánver ha hecho gala de su origen en múltiples ocasiones, defendiendo el talento y la cultura que se generan en la provincia. Para muchos malagueños, ver su nombre asociado a un éxito global supone también un motivo de orgullo colectivo.

Un rodaje con sabor malagueño

Uno de los elementos más comentados de la serie es su rodaje en localizaciones espectaculares, destacando el pueblo malagueño de Frigiliana, que se ha convertido en uno de los escenarios clave de la trama. Sus calles blancas y su atmósfera única no solo han cautivado a los espectadores, sino que también han aportado un sello distintivo a la producción.

La propia actriz reconoce que estuvo encantada con la experiencia: “Rodar en lugares como Frigiliana es un regalo. Aporta una autenticidad que traspasa la pantalla. Yo soy de Antequera, pero durante un tiempo viví en la comarca de la Axarquía, donde se ha rodado parte de la trama. Me conozco aquellos carriles rurales como nadie”.

La transformación de su personaje

Kiti Mánver se enfrenta en ‘Dos tumbas’ a un personaje complejo y lleno de matices. En la entrevista reconoce que incluso tuvo que explorar facetas artísticas inesperadas: “Me tocó tocar el piano, y aunque fue un reto, me encantó. Es parte de lo que más me gusta de mi trabajo: descubrirme en terrenos nuevos”. Ese espíritu de aprendizaje constante ha sido una de las claves de su carrera. Su capacidad para adaptarse a registros muy distintos, desde el drama más profundo hasta la comedia más desenfadada, le ha permitido convertirse en una de las actrices más respetadas del panorama nacional.

Una carrera marcada por el éxito

La trayectoria de Kiti Mánver es un recorrido por algunas de las mejores páginas del cine y la televisión en España. Con décadas de experiencia, la actriz ha trabajado con directores de renombre y ha recibido reconocimientos que avalan su talento. El éxito de ‘Dos tumbas’ supone, sin embargo, un paso más allá. La sitúa ante una audiencia internacional que, en muchos casos, la descubre por primera vez. Para la actriz malagueña, esa conexión con nuevos públicos es un motivo de alegría: “Es maravilloso ver cómo una historia hecha aquí puede emocionar a alguien al otro lado del mundo”.

¿dISPUESTA A NUEVOS RETOS?

El fenómeno de ‘Dos tumbas’ abre un nuevo capítulo en la carrera de Kiti Mánver. La actriz se encuentra ahora en una posición privilegiada para asumir nuevos proyectos con impacto internacional. Sin embargo, reconoce que con los años (unos setenta y dos maravillosos años) se toma la vida a otro ritmo e insiste en que su prioridad sigue siendo disfrutar del camino: “El éxito es importante, claro, pero lo más valioso es poder seguir trabajando en lo que amo”.