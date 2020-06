La Junta cree que no se puede parar la obra de la embotelladora por "seguridad jurídica"

La próxima semana, el delegado de Medio Ambiente de la Junta en Málaga, Fernando Fernández, va a reunirse con los alcaldes de la provincia que están pidiendo la paralización de la obra de una embotelladora de agua que tendría capacidad para extraer un millón y medio de litros al día.

El problema, según los alcaldes de municipios como Villanueva del Trabuco, Alfarnate y Casabermeja, es que esta explotación mermará aún más los recursos hídricos de una zona que desde hace años sufre restricciones en verano.

El delegado de Medio Ambiente aclara que el proyecto cuenta con todos los permisos, un proyecto cuya tramitación comenzó hace ocho años, cuya autorización compete a la Consejería de Industria, y que Medio Ambiente se limitó a conceder la autorización ambiental, en 2014, cuando gobernaba el PSOE en la Junta. Por eso, el delegado no entiende que los alcaldes protesten ahora, “esos alcaldes seguramente están mirando por los intereses de sus ciudadanos y el territorio, pero también hay que decir que yo tengo la primera noticia de este tema la semana pasada, los alcaldes llevan siendo algunos muchos años. ¿Qué les pasó en este tiempo para mover algo?”, se pregunta.

Lo que parece claro es que la obra de la planta embotelladora no se va a paralizar, porque cuenta con todos los permisos, “si una empresa sea una embotelladora, cantera, depuradora, campo de golf o un tanatorio o crematorio sea lo que sea, cuando una empresa inicia hace siete años un proceso administrativo, con unos permisos, licencias y demás, entiendo que esa empresa tiene todos los parabienes, porque si no, no se le ocurría iniciar una serie de obras”, puntualiza Fernández.

CREARÁ EMPLEO

Por otro lado, el coordinador general del Partido Popular de Málaga, José Ramón Carmona, ha destacado que la embotelladora en la comarca de Antequera que próximamente comenzará su actividad va a crear hasta 100 empleos directos en la zona y que su acción "en ningún momento afectará al suministro de agua potable a los municipios del entorno".

"Hasta cuatro veces se expuso a información pública el proyecto y no hubo ni una sola alegación por parte de ayuntamientos, alcaldes o vecinos", ha apuntado el también parlamentario andaluz, que ha advertido a los regidores que quieren hacer de este proyecto una "batalla política" que la autorización de la Junta de Andalucía es anterior al Gobierno andaluz del PP y Cs y que "será difícil de explicar a los vecinos que se rechace una iniciativa que va a crear 100 empleos".

En este sentido, se ha preguntado "¿Por qué no mostraron su rechazo durante la larga tramitación de este proyecto? ¿Por qué los alcaldes que ahora se posicionan en contra no dijeron nada a la Junta de Andalucía, por aquel entonces, gobernada por sus compañeros del PSOE?".

Además, ha recalcado que "lo que no se puede hacer es reclamar un cambio de modelo productivo, reivindicar una mayor industrialización y que, cuando una empresa viene con un proyecto que supone una inversión de 15 millones de euros y la creación de cien empleos directos, se rechace".