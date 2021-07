La Junta de Andalucía pide el toque de queda en Marbella y Estepona

El Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto de Málaga se ha reunido para analizar los datos epidemiológicos de incidencia del COVID-19 en la provincia malagueña y ha decidido proponer los municipios de Marbella y Estepona al toque de queda.Esta restricción de la movilidad noctura, en horario de 02.00 a 07.00 horas, se aplica a los municipios con más de 5.000 habitantes que superen la tasa de incidencia acumulada (IA) en 14 días de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, entre otros factores como la presión asistencial en las camas UCI. No obstante, no entrará en vigor hasta que no emita ratificación el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

En la provincia de Málaga, que aumenta su tasa hasta los 840,1 casos, los municipios que se ven afectados son Marbella, con una tasa de 1.038,4 casos por cada 100.000 habitantes, y Estepona, con 1.026,7. Por encima del millar, pero en este caso con una población inferior a 5.000 habitantes, también se encuentran en la provincia los municipios de Alcaucín, con 1.316,4 de tasa; Sayalonga, con 1.211,7; Fuente de Piedra (1.051,8); Villanueva de la Concepción (1.611,9); Benaoján (1.514,1); Faraján (7.279,7) y Jubrique (1.147,2).

NIVEL DE ALERTA

Desde la Consejería de Salud se ha decidido mantener a todos los distritos sanitarios de la provincia en alerta 3, por lo que continúan una semana más la reducción del aforo al 50 por ciento en el interior de bares y restaurantes, con un máximo de cuatro comensales por mesa, ampliable a seis en las terrazas. La reducción de aforos también afecta a todo tipo de establecimientos, reuniones y celebraciones.

POR DISTRITOS

El distrito sanitario Málaga ha incrementado su tasa y se acerca ya al millar, pasando en una semana de los 781,8 casos a los 949,1 de este miércoles. La capital supera esta tasa y alcanza los 977,9, experimentando una subida de más de 100 puntos con respecto al pasado jueves. Por el contrario, Macharaviaya no ha notificado contagios en los últimos 14 días y presenta una tasa cero. Le sigue el distrito Costa del Sol, que ha pasado de los 784,6 casos por 100.000 habitantes a los 865,8. Aquí se encuentran Marbella y Estepona, que superan la tasa 1.000, mientras que el resto se encuentran en riesgo extremo por COVID, con una incidencia acumulada (IA) en 14 días de más de 250 casos.

En el caso del distrito Serranía, la tasa se ha incrementado pasando de los 672,7 de la pasada semana, a los 878,2 casos. En este distrito se encuentra el municipio con la mayor tasa de la provincia, Faraján, con 7.279,7 casos por 100.000 habitantes. Le siguen Benaoján y Jubrique, con unas tasas de 1.514,1 y 1.147,2 respectivamente. El municipio más grande, Ronda, eleva su tasa a los 925. En el distrito se encuentran siete de municipios donde no se han detectado contagios por COVID-19 en los últimos 14 días. Son Atajate, Benadalid, Benarrabá, Cartajima, Júzcar, Parauta y Pujerra.

Con una tasa de 694,2 casos por 100.000 habitantes se encuentra el distrito sanitario Valle del Guadalhorce, que registraba la semana pasada una tasa de 650. Aquí, el municipio de Alhaurín de la Torre es el que tiene la tasa más elevada (876,9), mientras que Carratraca presenta una tasa cero. En el distrito La Vega, la tasa ha pasado en siete días de 511 a 657,1 casos. En esta zona, Villanueva de la Concepción y Fuente de Piedra superan el millar de contagios por cada 100.000 habitantes, con 1.611,9 y 1.051,8 de tasa, respectivamente. Excepto Teba y Villanueva de Tapia, todos los municipios del distrito se encuentran el riesgo extremo por COVID.

Por último, la incidencia en el distrito sanitario Axarquía se ha incrementado de los 464,9 casos de pasado jueves a 582,8 este miércoles. En el distrito, con Alcaucín (1.316,4) y Sayalonga (1.211,7) los que mayor tasa COVID tienen. Aquí los municipios con tasa cero son El Borge, Canillas de Aceituno, Cútar y Salares.