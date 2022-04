Juanma Moreno: “Málaga es una prioridad y lo estamos demostrando desbloqueando proyectos”

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que se ha celebrado en el Museo Picasso de Málaga, Moreno ha destacado la apuesta realizada por la Junta de Andalucía en materia de inversiones con una cifra que ronda los 2.000 millones durante la legislatura “de esa cantidad, 1.500 millones están ejecutados o en proceso de ejecutarse”, ha señalado. Además, el presidente de la Junta de Andalucía ha anunciado que el Consejo de Gobierno ha aprobado casi 500 millones más de inversión.

En lo referente a proyectos, Moreno se ha referido al desbloqueo de las obras del Metro y a la finalización de las obras de la línea que llega a Atarazanas. Además ha asegurado que el tramo que conectará con el Hospital Civil culminará durante la próxima legislatura “Málaga es una prioridad y lo estamos demostrando desbloqueando proyectos”.

INVERSIÓN SANITARIA

El Gobierno de la Junta de Andalucía ha destinado a la provincia de Málaga un total de 67.786.124 euros en materia de infraestructuras sanitarias entre 2019 y 2021, después de constatar una "necesidad de actualización y ampliación de los espacios tras la disminución de la inversión en la provincia durante la pasada década por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS)".

En la referencia al Consejo de Gobierno también se destaca que se llevó a cabo un estudio técnico por parte de los especialistas del propio SAS sobre la obsolescencia tecnológica que "ha puesto de manifiesto las necesidades de dotación y renovación de dispositivos médicos".

Entre estas intervenciones, desde la Junta han destacado como significativas la reforma de las urgencias y la ampliación de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional, el establecimiento del circuito Covid e, igualmente, la ampliación de la UCI del Hospital Clínico.

También, las reformas de Farmacia del Hospital Universitario Virgen de la Victoria y de un ala de pediatría en la segunda planta del Materno Infantil, las obras para la nueva unidad del ictus del Clínico, las actuaciones desarrolladas en el Hospital de Estepona, la dotación de equipamiento del Hospital de Alta Resolución esteponero, y la construcción del nuevo centro de salud de San Pedro de Alcántara.

Asimismo, desde la Junta han destacado también el Acelerador Lineal de Electrones del Hospital Regional, la dotación de dos equipos de tomoterapias en el Reina Victoria, el anteproyecto del Nuevo Hospital de Málaga, y el de la reforma y ampliación tanto del Hospital General como del Hospital de Antequera. Todas estas intervenciones han supuesto un coste de casi 28 millones de euros.

Para 2022, la Junta tiene un presupuesto estimado para obras de casi 38,5 millones de euros, entre las que destaca la redacción del proyecto básico y de ejecución del nuevo Hospital de Málaga, las obras en el Hospital Regional, la reforma del área de Oftalmología en el Hospital Marítimo de Torremolinos, la remodelación de la entrada del Hospital Axarquía y la reforma y ampliación de las salas de diagnóstico por imagen del Hospital de Antequera.

ADELANTO ELECTORAL

Juanma Moreno ha manifestado que continúa manteniendo una "reflexión serena" sobre si convoca las elecciones andaluzas el próximo mes de junio y ha dejado abierta la puerta a que se celebren un viernes o un sábado en lugar de un domingo, como ha pasado tradicionalmente en esta comunidad.

Según el presidente, se trata de ver qué interesa más a Andalucía en este final de legislatura porque es un hecho que ya está prácticamente "concluida" y "tocando a su fin". Tras recalcar que la potestad sobre la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones es exclusiva de él, ha indicado que a la hora de tomar una decisión sólo tendrá en cuenta el interés general de los andaluces.

"No tengo una decisión tomada, pero si confirmo que lo mejor para Andalucía es que sean antes del verano, serán antes del verano", ha dicho el jefe del Ejecutivo, quien ha añadido que respeta la opinión de su vicepresidente de rechazo a elecciones antes de julio. "Pero la decisión es mía", ha apuntado.

"Este no va a ser ni el último Consejo de Gobierno ni el penúltimo", ha dicho el presidente de la Junta, quien ha agregado en tono coloquial que no iba a decir "ni pío" sobre si las elecciones podrían ser el domingo 19 o el domingo 26 de junio, tras ser preguntado sobre esas dos fechas. "¿Por qué no pueden ser en viernes o sábado?", ha planteado Moreno, apuntando que no hay que dar por hecho que tengan que ser en domingo.

"Todo está abierto. Quedan cosas por despejar", ha insistido el presidente de la Junta, quien ha expuesto que sí ha podido comprobar que "todo el mundo" con quien ha consultado los posibles escenarios suele coincidir en que es fundamental arrancar el año 2023 con unos Presupuestos de la comunidad, sobre todo, en el actual contexto económico tan complejo.

Ha indicado que, he hecho, con las actuales "turbulencias económicas" su Gobierno, que este presente ejercicio cuenta con los presupuestos prorrogados de 2021, está teniendo "severas limitaciones" en su capacidad contable y administrativa, puesto que se han adjudicado proyectos de obras que ahora mismo los adjudicatarios no son capaces de desarrollar y piden un modificado de la obras.

En este sentido, el presidente ha señalado que, sin duda, contar con unos nuevos Presupuestos en 2023 es un instrumento "poderoso para intentar atenuar lo que nos viene encima", como una posible subida de los tipos de interés, al tiempo que supone dar "seguridad" a las familias y a la economía. "Hay que tener la capacidad institucional, administrativa y política de hacer las cosas bien para Andalucía", ha dicho.

"Yo yo no puedo aprobar un presupuesto si no tengo un Gobierno formado a finales de agosto o principios de septiembre para que en noviembre esos presupuestos estén en la Cámara andaluza y comience su debate", ha sentenciado.

DECISIÓN "PRONTO"

Moreno ha insistido en que "todo está en periodo de reflexión" y la decisión sobre la fecha de las elecciones llegará "pronto". "Estoy intentado por todos los medios acertar", según ha indicado el presidente, quien ha indicado que si pensara "en sus intereses" lo que le convendría es llegar hasta el final de legislatura en otoño y no dejaría de inaugurar importantes proyectos. "¿Por qué voy a dejar atrás la sentencia de los ERE, que es el mes que viene, o la aprobación del dictamen de la comisión de investigación de la Faffe?", según ha preguntado Juanma Moreno.

"Todo esto favorece los intereses del Gobierno y, por lo tanto, me interesaría retrasar (las elecciones) para que todas esas cosas se produjeran. Tiene que haber algo muy fuerte y poderoso para que yo recline mis intereses personales y vaya hacia los intereses colectivos", según ha indicado Moreno, quien ha recalcado que lo que tiene claro es que por encima de sus intereses y los de su Ejecutivo, siempre van a estar los intereses de los andaluces y Andalucía.

Ha agregado que a él incluso le "favorecen" las "malas políticas" que está desarrollando el Gobierno de Pedro de Sánchez, que se va a "desgastar" en los próximos meses: "Pero estoy declinando la posibilidad de galopar sobre esa crisis porque estoy pensando sólo en Andalucía y en los andaluces".

Ha recalcado que tiene la satisfacción y la serenidad de que está pensando en el interés general de los andaluces y mientras sea así, está seguro de que no se va a "equivocar nunca".