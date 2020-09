La pareja de Banderas desvela uno de sus momentos más difíciles junto al actor: "Fui una buena enfermera"

Historias personales de superación del COVID-19 que hacen más humano al que las relata y que pueden ayudar al que, tristemente en estos instantes lo sufre. Y es que se da el caso que el actor malagueño Antonio Banderas y su pareja, Nicole Kimpel pasaron el confinamiento en países diferentes, Kimpel y Banderas pudieron reencontrarse finalmente en Málaga hace unas semanas, pero tal y como cuenta ella su blog, celebraron demasiado rápido y no cayeron en lo que actualmente se vive, una pandemia y que le podía pasar a cualquiera.

Y todo ocurrió en julio, cuando se reunieron como tantas otras parejas tras varios meses separados, y solo unos días más tarde el actor fue diagnosticado de coronavirus, ha explicado ella en una publicación que ha compartido con sus seguidores.

Kimpel señala que, "hace unos meses Antonio y yo por fin nos volvimos a juntar después de meses separados durante la cuarentena (un tiempo que dediqué a trabajar desde casa con mi hermana en Suiza para nuestra marca) ya que la pasamos en países distintos. La alegría duró poco… Antonio contrajo el virus y allí estábamos los dos, tan cerca pero tan lejos a la vez. En ese momento empezó nuestra experiencia conviviendo con el covid", señala.

Si queréis saber cómo pasamos la cuarentena de la #covid19 y lo bien cuidado que estuve, Nicole os lo cuenta en su blog!https://t.co/8caTNUxAEV



If you want to find out how we spent the covid19 quarantine and how well taken care of I felt... Nicole tells you in her blog! pic.twitter.com/hxDBoLllBm