José Ignacio Lapido: "Este tema de The Beatles es una obra maestra"

El cantante, guitarrista y compositor granadino José Ignacio Lapido ha elegido un tema de The Beatles. 'Para mi es una obra maestra y está incluido dentro del álbum favoritos de la historia de la música, como es Revolver'.

El tema "She said, she said" es el favorito de Lapido, lider de la banda 091 y considerado como uno de los mejores escritores de canciones del país.

LETRA

Hello?

Hello? Okay

She said

"I know what it's like to be dead

I know what it is to be sad

And it's making me feel like I've never been born"

I said

"Who put all that draft in your head?"

"I know what it is to be mad

And it's making me feel like my trousers are torn"

She said, "There is nothing wrong with it"

I said, "No, no, no, it's wrong"

No, it's wrong