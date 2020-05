La jefa de la UCI del Clínico de Málaga: "El coronavirus va a vivir con nosotros"

Ahora que estamos hablando de la desescalada, de la nueva normalidad, no hay que olvidar que el virus está ahí y que en los hospitales de la provincia sigue habiendo 97 pacientes ingresados, 17 en la UCI.

Y hoy nos vamos a adentrar en la UCI del Hospital Clínico de Málaga, con la ayuda de la doctora María Antonia Estecha, que es la jefa de servicio de esta Unidad de Cuidados Intensivos. ¿Cuál es la situación a día de hoy en el hospital? Ella misma lo cuenta en los micrófonos de COPE Málaga, “poco a poco se va volviendo a la actividad habitual. Ahora el momento es complicado. Hay pacientes que operar, Consultas que atender y hay que volver a la actividad habitual”, matiza.

Bernabé ha finalizado hoy su tratamiento en el área de #OncologíaRadioterápica y #RadiofísicaHospitalaria y ha querido dejarnos este #mensaje de #agradecimiento a nuestro hospital y al equipo de #profesionales que le han atendido @MalagaJunta@saludandpic.twitter.com/uUvGCTCQdd — huvv.es (@HUVV_SAS) May 6, 2020

Actividad habitual, ahora marcada por las listas de espera acumuladas en estas semanas de pandemia, como apunta Estecha, “hay que seguir operando, hay pacientes que se han acumulado y hay que aligerar esas listas de esperas. Hay que tenerlo previsto porque COVID-19 no se ha acabó, va a vivir con nosotros, y lo que no sabemos es en que intensidad”, subraya.

PLANTAS PREPARADAS

Por eso es importante saber, ¿están los hospitales preparados para un repunte de la pandemia, cuando ocurra? En el Hospital Clínico, dice la jefa de la UCI que sí, “hay plantas preparadas por si hay un brote. Y en las UCI una unidad que se abrió y ahí estaríamos preparados para atenderlos. Hay también unidades de reanimación que se podrían utilizar”, apunta.

Hoy la situación está más controlada porque hay menos pacientes ingresados por coronavirus y porque los hospitales se han readaptado ante la pandemia. Afortunadamente, en Málaga no han faltado medios tan fundamentales como los respiradores, “hasta ahora no ha faltado ningún respirador. No ha habido ningún fallecido porque no se le haya podido poner ningún respirador”, matiza.

ADECUAR MEDIOS

Eso sí, la experiencia pone en evidencia que hay que adaptar los hospitales, “hay que adecuar los medios que tenemos, eso es como toda pandemia y más si hay preocupación por si se sucede de nuevo otro brote. Por eso hay que hacer revisiones ahora y por si luego hay un rebrote que las cosas estén mas equipadas. Desde luego que no ha habido ningún paciente que no se haya podido ventilar por falta de respirador”, subrayó la doctora.