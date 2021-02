Isaac Fouto recuerda el momento de la llegada del nuevo equipo de deportes: “Fue fichar por otra radio”

Hoy, en La Tarde en COPE Andalucía, hemos recibido a un compañero de COPE que cada vez que tiene un hueco no duda en escaparse a la provincia de Málaga. Isaac Fouto, emeritense de nacimiento y “casi” malagueño de adopción. Desde hace varios años tiene claro que para desconectar del trasiego de la información deportiva no hay mejor lugar que la Costa del Sol.

Periodista de la vieja guardia de la redacción de deportes de COPE, anterior a la actual, nuestro protagonista ha sabido reinventarse y su sola presencia ya indica que la tensión informativa entra en plena efervescencia. Su defensa a ultranza del colectivo arbitral le ha granjeado amigos y enemigos casi a partes iguales, pero lo que está claro que es un pedazo de profesional, que encuentra en Málaga su lugar para huir de las polémicas que se generan alrededor del estamento arbitral.

ENAMORADO DEL CLIMA ANDALUZ

Fouto, que se encuentra pasando la cuarentena, señalaba respecto a la pandemia del COVID19 que, “dí positivo antes de ir a Sabadell para el partido de Gol. Pasamos muchos test en la temporada, tenía síntomas leves y bueno, dí positivo y sí, es una faena. Da la casualidad que yo viajaba esta semana a Málaga para el Málaga-Rayo e iba a aprovechar para ver a la familia, que mi hermana vive en Marbella, aunque tampoco se puede hacer mucho ahora, pero ya estamos saliendo”, señalaba, a la vez que apuntaba que, “es que el clima de Málaga y ese paseo por sus playas... un paseo de 10 o 15 minutitos te quitan todos los males”, apuntaba.

Isaac Fouto, que fue copresentador del Tiempo de Juego de COPE, apuntaba sobre sus recuerdos en el litoral malagueño que, “soy Mérida como sabéis, y me vine a Madrid a estudiar la carrera. Toda mi familia veraneaba en la costa de Málaga, Fuengirola, Torremolinos... incluso mi hermana vive allí, cerca del CC La Cañada. Mis sobrinos son malagueños. Toda mi familia tiene mucha vinculación con la costa malagueña, de siempre. Elegimos ese litoral”, apuntaba.

TÍVOLI Y AGUAPARK

Fouto deja también destellos de sus veranos de infancia en las playas malagueñas, “de pequeño tengo muy buenos recuerdos, iba al Tívoli, al Aguapark, en Mijas. Le quitábamos las sombrillas a la gente en la playa, jugaba al fútbol con mi hermano y dábamos pelotazos a la gente. Siempre íbamos al mismo hotel cada verano. Me acuerdo del Hotel Las Palmeras en Fuengirola. Luego ya decidimos al ir mucho a Málaga pues compramos una casa”, señala.

ELOGIOS A MÁLAGA

De Málaga capital se deshizo en elogios, “siempre que bajo voy a Málaga capital también. La calle Larios es una calle preciosa, es obligado dar una vuelta y tomar alguna “tapita”. Málaga la puedes recorrer andando, es una capital pero se recorre fácil. Sobre todo la feria. Recuerdo siempre que La Liga empezaba en el fin de semana que en Málaga empezaba la feria. Me daba rabia. Hay que hablar con Tebas para que eso lo cambie. Todas las ferias andaluzas son bonitas, pero la de Málaga mola mucho”, apunta entre risas.

Un gran cambio, no solo en la redacción de Deportes, si no en la radio en general fue el paso de más de cincuenta compañeros de la SER a la COPE en el verano del 2010. Fouto, integrante de la anterior redacción lo tiene claro, “la llegada del nuevo equipo fue fichar por otra radio, y eso que estabas en la misma. Un poco de incertidumbre, normal en este tipo de cambios. Al final lo vives así, nos acoplamos muy bien los de la vieja guardia. Nos trataron muy bien y ese trasvase no lo notamos. El proceso de acoplarnos a ellos fue muy bien y además en muy poco tiempo”, subraya.

VÍNCULO CON JUANITO

Un emeritense como Isaac Fouto y con mucha vinculación a Málaga, como muchos otros integrantes de COPE del resto de emisoras, habló de Juanito, ese fuengiroleño universal, “hablo mucho con Roberto, el hijo de Juanito en Fuengirola. Siempre que voy, me paso por el chiringuito donde hay muchos recuerdos de él. Mi padre fichó a Juanito, que en ese momento estaba pasando una situación económica complicada. Y es que mi padre tuvo confianza en él como entrenador. Se mató en el coche de mi madre, además. Yo era un niño y tengo unos recuerdos entrañables de pequeño”, apuntó.

