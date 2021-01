Goyo González nos revela su relación con los grandes cantantes malagueños: "Todos pasaron por mi casa"

La provincia de Málaga es lugar de reclamo para numerosas personas a lo largo y ancho del mundo. Su clima, sus playas, su gastronomía hacen que esta tierra sea lugar de peregrinaje para gente de toda condición. Uno de los que ha caído en los encantos de Málaga es Goyo González,al que escuchamos cada mañana en Herrera en COPE.

El popular periodista fue el encargado en La Tarde de COPE Andalucía de "vender" las bondades de Málaga, un lugar al que está relacionado desde su más tierna infancia y al que quedo ligado de por vida por amor: "La primera vez que visité la provincia de Málaga podía tener seis años. Eran finales de los sesenta, mi padre decidió que nos fuéramos de vacaciones a Torremolinos que estaba de moda. Quién me iba a decir que años más tarde mi compañera de viaje iba a ser de esta tierra"

RELACIÓN CON MÁLAGA

Y es que la mujer de Goyo González es malagueña de pura cepa: "Ella era la redactora de Jesús Melgar, buen amigo mío y productor de grandes programas. Fue destinado a la Cadena Ser de Málaga y allí estaba trabajando con una chica. Cuando iba a visitarlo pues coincidía con ella, empezamos a salir juntos, luego ya solos, luego nos fuimos a vivir juntos. Se vino a Madrid, empezó a trabajar aquí, es una fenómena siempre detrás de las cámaras y ahora trabaja en el equipo de La Voz"

Gracias a ella, González conoce la Málaga que no sale en los catálogos turísticos: "Ella me enseñó la Málaga del pueblo. Ella se crió en la zona de Carlos Haya y su familia son malagueños castizos, del barrio de la Trinidad por la parte materna, porque su padre es de Cuenca y podría escribir un libro porque fue el maitre del Hotel Pez Espada donde han pasado grandes estrellas"

Es por ello que su vinculación con Málaga va más allá que una simple visita turística: "Cuando vengo a Málaga no voy solo a disfrutar lo de los turistas. Voy como un malagueño más, soy un malagueño consorte. Una de las cosas que más me alucinaron es cuando fui en otoño y veía a gente en la playa cuando yo salía de Madrid para acá con un plumífero. Mi mujer cuando se fue a Madrid lo pasó muy mal y se le caían las lágrimas como puños y aún tiene mucha nostalgia".

Por lo tanto, Goyo González puede ser un buen guía y un mejor embajador si deciden visitar Málaga: "Lo más sencillo, siempre. Hay grandes restaurantes y se ha avanzado mucho. En el restaurante Adolfo se ha hecho mucho por la cocina de Málaga, es una institución. Con Arjona y Herrera hemos hecho mucha barra en el Refectorio. Me gusta ir a chiringuitos, tabernas, a Lo Güeno, las mejores frituras se hacen en Málaga y el que diga lo contrario miente como un bellaco. Para conocer Málaga lo mejor es darse una vuelta por su mercado. Ahí se conoce como se come en los sitios. El Gazpachuelo es un auténtico placer".

Málaga es mucho más que la capital, son sus 103 municipios y encantos:"Hay tantos rincones en la provincia. El Valle del Guadlahorce, La Axarquía el interior es tremendo, los montes, ese plato de los montes. Es alucinante y hay lugares maravillosos. Esos lugares con flores blanca y ese olor... Quiero visitar Frigiliana, me han mandado unos mangos de allí que son tremendos y eso se vende a todo el mundo"

SU MUJER CAZATALENTOS

Los que muchos desconocen es la relación que tiene Goyo González y su mujer con los grandes cantantes que ha dado Málaga en los últimos años cuando eran unos desconocidos: "Pablo Alborán que comenzó su carrera en internet, con la canción Solamente tú, era muy tímido. Esa canción llega a oídos de mi mujer que es una cazatalentos y me dijo tienes que ir a este chaval de Málaga. A mí no me terminaba de llegar. Dio un concierto a Madrid y a partir de ahí le estuvo ayudando y a partir de ahí con Vanessa Martín y luego con Pablo López, todos pasaron previamente por mi casa. Málaga es Málaga la cantaora y me encanta que sea la capital de la cultura y de la gastronomía".

Goyo González es otro más de los ilustres que se une a la nómina de los infinitos embajadores de Málaga.

