Investigadores de Málaga diseñan un sistema pionero para terminar con la sequía

Investigadores de la Universidad de Málaga han desarrollado un proyecto para acabar con la sequía. Se trata de 'Agua+S', proyecto desarrollado por el Instituto de Domótica y Eficiencia Energética de la UMA que propone un ciclo sostenible de desalinización del agua del mar a través de tres infraestructuras que trabajen de forma coordinada.

Se trata de obtener agua desalada del mar a partir de energía renovable, generada desde plantas fotovoltaicas instaladas en embalses. Una propuesta pionero a nivel mundial. Uno de los impulsores de este proyecto es el profesor de la Escuela de Ingenierías Industriales, el ingeniero Francisco Guzmán quien señalaba en COPE Málaga hoy que, “es conseguir agua de mar ya potabilizada, que podamos utilizarla, sin peligro, y por otra lado obtener energia electrica que nos permita trabajar 24 horas. Utilizando siempre propiedad pública, nada de lo privado”, señaló.

NO TENDRÁ ALTO COSTE

Porque ese es uno de los inconvenientes tradicionales de las desaladoras, que son muy caras por el coste de la electricidad que necesitan para funcionar. Este sistema iría con energía renovable, “hemos intentado paliar este problema, producir no solo energia necesaria para todo el proceso, si no que además no necesitas esa potabiliación, porque lo que haces es verter el agua en el mismo embalse y ya se mezcla con lo que había. Es un aporte más y se seguiría utilizando las mimas vías de agua. Este proceso es, además, muy barato”, comentaba Guzmán.

INFRAESTRUCTURA

Toda la infraestructura para desalar 20 hectómetros cúbicos anuales costaría 60 millones de euros (es el equivalente al agua que (en condiciones normales) se aporta para el riego en la Axarquía desde el pantano de La Viñuela). La Junta de Andalucía está estudiando esta propuesta y su aplicación sería rápida: “Todo lo que hablamos es propiedad publica, y el tema de la Junta para todo lo demás, y así todo es muy rápido, así que con eso, en apenas un año estaría funcionando el sistema entero”, concluyó.