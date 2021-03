La influencia del estrés en el comportamiento de los perros: "No te puedes fiar"

El podenco es una de las razas de perro que más adopciones tiene, ya que tristemente los refugios suelen tener más de un ejemplar de esta raza. Ello, en su gran mayoría, se debe al abandono y al maltrato que reciben estos perros, que suelen ser utilizados para la caza. Pero, para algunos cazadores, cuando ya no sirven para cazar, ya no sirven para nada, y optan por abandonarlos. Incluso llegan a matarlos como ocurrió hace poco en la provincia de Málaga, cuando dos hombres fueron detenidos por ahorcar a un podenco con una cuerda en un olivo y arrojar el cadáver por un precipicio. Alma, una perra podenco de apenas tres años de edad que se encontraba en el refugio de la Asociación Podencos y Más y que tenía muchos problemas que le impedían encontrar un hogar. Pero, afortunadamente, se cruzó en su camino Adrián Navarro, director y Adiestrador-Educador principal de Adiestramiento Canino LOPECAN, que tiene una gran experiencia en el sector habiendo trabajado con cientos de perros de infinidad de razas.

EL ESTRÉS ERA SU PRINCIPAL PROBLEMA

El principal problema que tenía Alma era el de socializar con otros perros, ya que con las personas no tenía ningún inconveniente y era muy cariñosa. Sus dificultades para socializar con otros perros se debía a que había pasado mucho tiempo en el refugio y no había tenido un contacto directo con otros perros. Y todo se debía al estrés acumulado que tenía.

“Nos la llevamos a nuestra casa para sacarla del estrés del refugio. Al principio estaba cargada de energía y nos enfocamos en positivizarle la jaula y darle mucho desgaste energético. Cada vez que salía de la jaula o del cuarto en el que estaba encerrada era para estar en contacto con los otros perros y poco a poco fue asociando que gracias al estar en contacto con otros perros no tenía que estar encerrada”, comenta Adrián Navarro.

UNA RAZA DE PERRO MUY FAMILIAR

Al contrario de lo que muchos pueden pensar, los podencos no solo son perros de campo y de cacería a pesar de estar seleccionados genéticamente para ello. Como explica el adiestrador de LOPECAN en COPE Málaga, son perros “muy familiares y también les gusta estar en el sofá o en una casa sin ningún problema”. Eso le ocurre, por ejemplo, a Alma, que concretamente es un podenco ibicenco y que le encanta la calle y el campo, pero que también disfruta en casa.

ALMA YA ESTÁ EN UNA CASA DE ACOGIDA

El proceso con Alma no fue nada fácil ya que al principio todo tipo de trabajo con ella debía de hacerse con correa. “En un principio tuvimos que hacer los ejercicios con una correa muy corta porque era escapista y teníamos que tener cuidado para que no se escapase. No te puedes fiar”, apunta. Posteriormente ya optaron por sacarla y trabajar con la perra con una correa más larga y días más tarde ya le fueron soltando poco a poco. “Cuando vimos que aquí en el centro estaba todo perfecto nos fuimos a la calle para cruzarnos con otros perros. El problema de base no era que se llevase mal con otros perros, sino el estrés que tenía. A día de hoy ha cambiado totalmente y está completamente feliz en una casa de acogida”, explica felizmente Adrián Navarro.