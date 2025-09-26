Esta es la impresionante cantidad de alimentos que se consumirá en la San Diego Comic-Con Málaga: “Una experiencia variada”

Está previsto que, hasta el domingo, unas 120.000 personas pasen por la San Diego Comic-Con Málaga. Visitantes que, cada día, disfrutarán de horas y horas en el evento y, necesitarán reponer fuerzas.

Durante la San Diego Comic-Con Málaga, una empresa local es la encargada de suministrar los alimentos que consuman los visitantes y todo el staff.

COPE Stand de Tron: Ares

TONELADAS DE ALIMENTOS

La empresa es Alabardero Catering, desde donde nos han contado que, en los cuatro días, la previsión es que se consuman 145 toneladas de alimentos y 275.000 unidades de bebidas. Para ello, desde esta empresa despliegan una plantilla que supera las cuatrocientas personas: “Tenemos que tener en cuenta que la operativa incluye cajas de cocina, camareros, mantenimiento, logística, etc. Trabajan de manera muy coordinada para asegurar que la atención al público sea rápida y segura. Para dar ese servicio se cuenta con unas 450 personas”.

Como cuenta la directora de marketing de Alabardero Catering, Noelia Díaz, 450 trabajadores se despliegan para atender a los asistentes, tanto en el exterior del Palacio de Ferias y Congresos, como en el interior. Es la primera vez que un evento acapara todo el espacio de estas instalaciones: “La parte exterior es donde se da la mayoría del servicio. Además, hay diferentes puntos para otros colectivos y las cafeterías del propio Palacio de Ferias y Congresos de Málaga”.

COPE Maestro Yoda

PROPUESTA ACORDE CON EL EVENTO

Sobre la propuesta gastronómica que se ofrece en la San Diego Comic-Con Málaga, está basada, en gran medida, en el país de origen del evento, los Estados Unidos: “Destacamos hamburguesas y perritos porque son opciones muy populares y fáciles de disfrutar durante el evento. Lo que queremos es que sea una experiencia variada y que se adapte a todos los gustos. En nuestra carta también se van a encontrar opciones saludables y todo lo que tenga que ver con necesidades alimentarias específicas para que nadie se quede sin disfrutar”.

En los cuatro días de la San Diego Comic-Con Málaga, las previsiones de Alabardero Catering es que se consuman 145 toneladas de alimentos y 275.000 bebidas. Del servicio se encargan unas 450 personas que trabajarán para que nadie se quede sin hambre.