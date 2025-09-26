Esta es la impresionante cantidad de alimentos que se consumirá en la San Diego Comic-Con Málaga: “Una experiencia variada”
Una empresa malagueña es la proveedora de los alimentos y bebidas que consumirán los más de 100.000 asistentes al evento internacional
Está previsto que, hasta el domingo, unas 120.000 personas pasen por la San Diego Comic-Con Málaga. Visitantes que, cada día, disfrutarán de horas y horas en el evento y, necesitarán reponer fuerzas.
Durante la San Diego Comic-Con Málaga, una empresa local es la encargada de suministrar los alimentos que consuman los visitantes y todo el staff.
TONELADAS DE ALIMENTOS
La empresa es Alabardero Catering, desde donde nos han contado que, en los cuatro días, la previsión es que se consuman 145 toneladas de alimentos y 275.000 unidades de bebidas. Para ello, desde esta empresa despliegan una plantilla que supera las cuatrocientas personas: “Tenemos que tener en cuenta que la operativa incluye cajas de cocina, camareros, mantenimiento, logística, etc. Trabajan de manera muy coordinada para asegurar que la atención al público sea rápida y segura. Para dar ese servicio se cuenta con unas 450 personas”.
Como cuenta la directora de marketing de Alabardero Catering, Noelia Díaz, 450 trabajadores se despliegan para atender a los asistentes, tanto en el exterior del Palacio de Ferias y Congresos, como en el interior. Es la primera vez que un evento acapara todo el espacio de estas instalaciones: “La parte exterior es donde se da la mayoría del servicio. Además, hay diferentes puntos para otros colectivos y las cafeterías del propio Palacio de Ferias y Congresos de Málaga”.
PROPUESTA ACORDE CON EL EVENTO
Sobre la propuesta gastronómica que se ofrece en la San Diego Comic-Con Málaga, está basada, en gran medida, en el país de origen del evento, los Estados Unidos: “Destacamos hamburguesas y perritos porque son opciones muy populares y fáciles de disfrutar durante el evento. Lo que queremos es que sea una experiencia variada y que se adapte a todos los gustos. En nuestra carta también se van a encontrar opciones saludables y todo lo que tenga que ver con necesidades alimentarias específicas para que nadie se quede sin disfrutar”.
