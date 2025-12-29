Hallan el cuerpo sin vida del segundo desaparecido en Alhaurín el Grande (Málaga) por el temporal
Madrid - Publicado el
1 min lectura
El cuerpo sin vida del segundo desaparecido por el temporal de lluvias en Alhaurín el Grande (Málaga) ha sido localizado este lunes en las tareas de búsqueda que se desarrollaban a lo largo del río Fahala.
El cuerpo ha sido hallado en este río, ya en el término municipal de Cártama, según ha confirmado el propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, antes de su discurso en un acto de partido
Escucha en directo
COPE MÁLAGA
COPE MÁS MÁLAGA
"Zelenski ya acepta un marco negociador muy definido, pero se niega a renunciar a territorio en el Donbás. Y ahí es donde va a estar la complicación para alcanzar la paz"
Sergio Barbosa
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h