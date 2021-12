Hacienda: la multa de hasta 50.000 euros que pueden ponerte si eres autónomo

Volvemos a la llamativa frase que en su día se hizo viral, en otra época, en la que no había redes sociales: Hacienda somos todos. Y así es. LaAgencia Tributaria, en su arduo trabajo de intentar detectar y denunciar el fraude a todas las escaladas, desde el pasado 11 de octubre ha dado una vuelta más de tuerca contra la ocultación de ganancias, esta vez, se basa en los trabajadores por cuenta propia.

Y es que los autónomos no están obligados a presentar tanta documentación como las grandes empresas, pero sí que lleven al día el libro de facturas emitidas, el de recibidas, el registro de gastos y el de bienes de inversión.

LA NUEVA LEY

Se trata del apartado 21 del mismo artículo 13: "se sancionará con multa pecuniaria fija de 50.000 euros por cada ejercicio, cuando se trate de la infracción por la tenencia de sistemas o programas informáticos o electrónicos que no estén debidamente certificados, teniendo que estarlo por disposición reglamentaria, o se hayan alterado o modificado los dispositivos certificados".

��El @boegob publica hoy la Orden que regula el Registro Electrónico General en el ámbito de la AGE. Este registro recoge los documentos que los ciudadanos dirijan para su tramitación a cualquier órgano de la AGE y a otras Administraciones Públicas ��https://t.co/CBzMIgCFoIpic.twitter.com/AzEMFw1sPU — Ministerio de Hacienda y Función Pública (@Haciendagob) December 11, 2021

Ser autónomo o emprendedor es algo más que un trabajo: es una dedicación completa 24 horas, los 7 días de la semana. Por ello, y con el fin de hacer más llevadero el arduo trabajo que puede tener encima, especialmente y, por ejemplo, un negocio unipersonal, un programa de contabilidad para autónomos hará de la tediosa tarea de la contabilidad un trámite mucho más llevadero. Por supuesto, siempre está la posibilidad de recurrir a la externalización de la contabilidad, aunque puede que, por las circunstancias determinadas, no te encaje o no te salga rentable.

SOFTWARE

Los trabajadores autónomos tienen que estar muy al tanto de sus cuentas y saber cómo justificar todas y cada una de ellas, porque Hacienda puede solicitar explicaciones sobre movimientos que considera sospechosos. Una vez te das de alta como trabajador autónomo, podrás emitir facturas con tu nombre, domicilio propio y DNI. Así, en lugar del CIF que utilizan las empresas, los autónomos facturan con el DNI o NIF. El autónomo tiene que cargar un IVA a cualquier empresa o profesional al que emita la factura.

Una de las multas que la Agencia Tributaria puede poner a los autónomos es ejemplo de la dura lucha del departamento contra el fraude fiscal: nada menos que hasta 50.000 euros de sanción por no comunicar los datos reales de contabilidad. En concreto, por tener instalado un software de ocultación de los mismos.

DOBLE CONTABILIDAD

La Agencia Tributaria no tiene ni que comprobar si el software ha sido usado o no. En ese mencionado apartado 21 del artículo 13 de esta ley establece que se puede sancionar con hasta 50.000 euros si se detecta “la tenencia de sistemas o programas informáticos o electrónicos que no estén debidamente certificados”.

��¿Quieres conocer la nueva web?



▶️https://t.co/AePVOp2U7p

A partir de ahora ya puedes acceder a nuestra nueva sede electrónica que unifica gestiones e información con el objetivo de facilitar los trámites y agilizar la navegación.



Más información en ��https://t.co/9R0NgFlw2ypic.twitter.com/9UIJO3Zv5k — Soporte Técnico AEAT (@informaticaaeat) July 15, 2021

Este tipo de software se encarga de llevar contabilidades distintas y permite alterar y ocultas transacciones, de manera que no garantiza que la integridad de los registros que se realizan en el mismo según lo que marca la ley.

Estos programas informáticos, según queda constatado por Hacienda han permitido a algunos negocios llevar una doble contabilidad, ocultando la facturación real a la Agencia Tributaria y, en consecuencia, tributando por una cantidad menor a la que les corresponde. Ahora parece que ha llegado a su fin con la nueva norma que ya está en marcha y que luchará contra el fraude fiscal.

