Monjas de la Orden de las Clarisas de Málaga abren un puesto de repostería artesana en el mercado de Huelin

Monjas de la Orden de las Clarisas abren un puesto de repostería artesana en el mercado de Huelin

Las monjas de la Orden de las Clarisas de Málaga han abierto un puesto de repostería artesana en el mercado de Huelin para lo que han contado con el diseño del estudio creativo La Madre de los Beatles y con el objetivo de ayudarles a tener ingresos recurrentes y salir de la estacionalidad del producto con nuevas propuestas.

la tradición de llevar huevos a las clarisas

Cabe recordar que durante siglos ha existido la tradición de llevar huevos a las Clarisas antes de un matrimonio para asegurarse de que la pareja disfrutara de un día de celebración soleado y sin lluvia. Con esos huevos las hermanas hacen, desde hace más de dos siglos, repostería artesana en la que destaca la sencillez, la elaboración sin prisas y la ausencia de conservantes, colorantes ni ingredientes procesados.

La venta de estos dulces ha sido tradicionalmente a través del torno del Convento de la Trinidad aunque puntualmente han tenido puntos de venta en cofradías o mercadillos tras la generosidad de voluntarios y voluntarias.

un punto de venta permanente

Las nueve monjas que actualmente siguen residiendo en el convento han visto cómo las ventas han ido disminuyendo año tras año al ritmo que crecían las grietas y los desperfectos en el convento, sobre todo tras la dana. Y así fue cómo surgió la idea de tener un punto de venta permanente en el mercado de Huelin que les ayudara a tener ingresos recurrentes y salir de la estacionalidad del producto con nuevas propuestas.

Este nuevo reto, según han detallado en un comunicado, requería contratar personal -al tener voto de clausura ninguna de ellas puede atender al público- así como otras labores propias del comercio como calcular la demanda y el stock o transportar el material del convento hasta el punto de venta, entre otras complicaciones.

No obstante, han conseguido abrir. En este sentido, el estudio creativo que está detrás del diseño de la iniciativa, "a sabiendas de la situación y las dificultades", ha decido "hacer un 'pequeño milagro de Navidad' convirtiendo un puesto de paredes desnudas y muebles desvencijados en un espacio de diseño a la altura del producto artesano que ofrecen las monjas".

un puesto de imagen sencilla, luminoso y cercano

Para ello y tras recibir el permiso para visitar el convento, el equipo de La Madre de los Beatles se desplazó hasta el obrador para encontrar inspiración en su forma de vivir y trabajar. Así surgió "una imagen sencilla -sin pretensiones- que destaca por su luminosidad, honradez y cercanía".

Tras diseñar la marca había que trasladarla a las necesidades y dimensiones del puesto "con la premisa de que tenía que hacerse en tiempo récord para poder aprovechar las fechas navideñas". Para ello el estudio s contó con la empresa Galantis que ha colaborado regalando la rotulación integral del mismo.

Por otro lado, han incido en que "tan importante como el diseño del puesto era dotar al producto de un packaging con personalidad y diseño reconocibles para que quienes compraran los dulces pudieran llevarse a casa un producto especial y único, reforzando así la experiencia y la memorabilidad de estas delicias de cielo". Al respecto, para la impresión del mismo quiso colaborar la imprenta Gráficas Pimentel regalando las primeras unidades.

Por último, detalles como los delantales personalizados o bolsas de tela que quiso aportar la empresa de merchandasing Noesfacil "acabaron de completar este pequeño milagro navideño".

CADENA DE SOLIDARIDAD

Las Clarisas están muy agradecidas de esta cadena de solidaridad que se ha despertado a raíz de su llegada al mercado de Huelin y aseguran estar "desbordadas con tanto cariño que están recibiendo y halagos por un puesto que no pasa desapercibido y que hasta el momento solo han visto en fotografías desde el que venden la repostería de siempre -tortas de Santa Clara, tocino de cielo, bolitas de coco, buñuelos, mantecados dobles, roscos, empanadillas de cabello de ángel, magdalenas, yemas, pastitas de té o flores de San Francisco- con una imagen como nunca".