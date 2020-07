Francisco de la Torre: "No tengo motivos para no creer a Juan Cassá"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, confía en la estabilidad de su gobierno, un gobierno que lleva dos meses en minoría, después de que Juan Cassá dejara Ciudadanos y se convirtiera en concejal no adscrito. En una entrevista concedida este mediodía en COPE MÁS Málaga, el regidor cree que lo ocurrido en los últimos días en la Diputación (donde PP y Ciudadanos están enfrentados por los cargos que el PP ha hado a Cassá) no pasará factura en el ayuntamiento. Confía en el entendimiento con la concejala de Ciudadanos (miembro del gobierno municipal), Noelia Losada, y el propio Cassá. De la Torre comentaba al respecto que, “de una manera tranquila y serena, sin prisas e iremos hablaremos con Losada y Cassá para que este tema vaya transcurriendo en términos de normalidad”, aseguró

Para dar estabilidad a su gobierno, De la Torre cree que una buena fórmula es que Cassá firme el acuerdo que PP y Ciudadanos diseñaron hace un año, para la puesta en marcha del primer gobierno de coalición municipal en la ciudad. El regidor señalaba al respecto que, “es una cosa simple, esquemática, objetiva y fácil de entender para continuar con una estabilidad”, apunta.

NECESIDAD

¿A quién necesita más el alcalde, a Losada o a Cassá? No se posiciona durante la entrevista en COPE Málaga, “no es cuestión de necesitar, yo creo que nos debemos todos, PP, Ciudadanos, la señora Losada, Cassá, como no adscrito, nos debemos a ese objetivo de la estabilidad y seguridad jurídica, es imagen de la ciudad, que traiga inversores, programa de mejoras continua de la ciudad, ser fuertes en cultura, innovación, por ejemplo”, subraya.

El alcalde asegura que, tras la salida de Juan Cassá de Ciudadanos, mantuvo una conversación con él y le aseguró que no pretendía desestabilizar su gobierno (porque si se uniera a los grupos de izquierdas, sumarían lo suficiente como para sacar adelante una moción de censura contra De la Torre). Ante la pregunta de si se cree a Juan Cassá, esta es la respuesta del alcalde, “sí me lo creo, no tengo motivos para no creerlo. Cassá ha visto claro, por un lado, entiendo que su problema de dejar Ciudadanos es un tema interno y por otro lado, el tiene claro que en Málaga sabe que en este Gobierno hemos impulsado la ciudad, entre todos, con el gobierno popular, han sido años muy positivos para Málaga”, subraya.

LA OPCIÓN DEL PSOE

Por cierto, hoy el PSOE de Málaga ha propuesto un pacto en el Ayuntamiento de Málaga y en la Diputación Provincial para aislar a Juan Cassá, y que ninguna fuerza política utilice su voto.

En plena pandemia por el coronavirus, el alcalde asegura que lo que menos le preocupa es pensar si acabará o no la legislatura en el sillón de la Alcaldía, o pensar si volverá a presentarse a las elecciones municipales en 2023. De la Torre subrayaba al respecto que, “lo que me preocupa son dar respuesta a los retos de la ciudad, que son los mas difíciles y más complejos en los 20 años de alcalde de Málaga, esto es común en muchas ciudades, a ello me aplico, al resto de cosas me resultan realmente indiferentes”, sentencia el regidor malagueño.

