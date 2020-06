Ciudadanos pedirá un pleno para revertir la situación de Cassá en la Diputación

Este miércoles, 1 de julio, será día de pleno en la Diputación Provincial y, más allá de otras cuestiones que se aborden en la sesión, el debate estará marcado por un asunto puramente político: el desencuentro en el equipo de Gobierno de PP y Ciudadanos por Juan Cassá. Hay que recordar que en un pleno extraordinario la semana pasada, Ciudadanos votó en contra de que Cassá volviera a asumir la portavocía del equipo de Gobierno (después de abandonar Ciudadanos) y también fuera nombrado responsable de Relaciones Institucionales.

Algo que, según el PP, estaba negociado con Ciudadanos. Pues bien, mañana el partido naranja propondrá que la Diputación celebre un pleno extraordinario para revertir la situación, es decir, que Cassá no ocupe esos cargos. Juan Carlos Maldonado es vicepresidente de la Diputación, quien comentaba sobre este asunto que, “revertir la situación actual. El señor Cassá no puede estar en el Gobierno, que eso es lo que ha mantenido la dirección nacional del partido, y ellos tienen la voz en esta última circunstancia, pero el mensaje es claro, el señor Cassá no puede estar en ningún Gobierno y menos en uno en el que esté Ciudadanos”, sentenció.

MALDONADO NO PARTICIPÓ

Maldonado insiste en que él no ha participado en la negociación para reincorporar a Juan Cassá, “he mantenido y mantengo que no he estado presente y no he sido partícipe de ninguna de las negociaciones que ha llevado el PP con el equipo de Gobierno de esta Diputación. Cuando Francisco Salado me manifestó su intención de hacerlo, dije que no era yo la persona que tenía que decidir esto, que tenía que hablar con los interlocutores válidos de la dirección general de mi partido, lo digo y lo mantengo”, aseveraba.

Habrá que ver qué ocurre en el pleno de mañana. De momento, la respuesta al planteamiento de Ciudadanos es esta del portavoz del PP en la Diputación, Francisco Oblaré quien señalaba que, “la prioridad es el plan Málaga, no nos desviemos de asuntos internos, eso lo debe solucionar Ciudadanos. El pacto de Gobierno, es un pacto vivo donde hay un diputado no adscrito, no confundir con tránsfuga, y al ser un Diputado no adscrito, es que no tienen intención de cambiar el acuerdo que hay firmado. Lógicamente no entra dentro del transfuguismo y no perdemos tiempo en esas divagaciones e interpretaciones”, señala.

DEBATE: ¿CASSÁ TRÁNSFUGA?

Porque ahora uno de los debates que hay sobre la mesa es si Juan Cassá es o no un tránsfuga. La definición que apoya Ciudadanos es esta, tomando como referencia el pacto nacional antitransfuguismo. Lo comenta así Maldonado, “a los representantes locales, que traicionando a sus compañeros de lista, pactan con otras fuerzas políticas para cambiar o mantener la mayoría gobernante en una entidad local. Negar que ha habido un pacto con otra fuerza política sería un insulto a la inteligencia. Es evidente que su conducta tiene un encaje perfecto en la de tránsfuga”, advierte.

Desde el Partido Popular tiran de un ejemplo para decir que Juan Cassá no es un tránsfuga. Sobre esto se refiere en estos términos Fran Oblaré, “un tránsfuga es la señora Cuín en Torremolinos, que se sale de VOX con la intención de no apoyar el acuerdo con el equipo de Gobierno que ganó las elecciones. Esta señora ahora apoya al alcalde actual, y no solo traiciona y pone otro alcalde, si no que tiene un sueldo”, señala.