Francisco Sánchez: "La sangre no se puede fabricar y tiene fecha de caducidad"

En pleno siglo XXI, en este año 2025, el ser humano sigue sin poder crear de manera artificial algo tan importante y tan necesario como es la sangre. La única manera de obtenerla es a través de las donaciones, de la solidaridad.

A día de hoy, la provincia de Málaga cuenta con 29.000 donantes y hasta el pasado mes de julio, se han llevado a cabo casi 25.000 extracciones de sangre.

Sigue sin ser suficiente porque la demanda es mucho mayor y, sobre todo, durante el verano, una época en el que Málaga aumenta exponencialmente su población debido al gran número de personas que recalan en nuestra tierra para disfrutar del periodo de vacaciones. Esto se traduce en una mayor demanda en los hospitales. La sangre no se puede fabricar de manera artificial. Es una de sus singularidades, pero hay otra, cuenta con fecha de caducidad. "Las bolsas de hematíes tienen una caducidad de 42 días, las plaquetas tienen una caducidad de 5 días y por eso es importante la donación constante porque las plaquetas tienen menor caducidad, y el plasma tarda dos años"

DONACIÓN CONSTANTE

Donación constante. Eso es lo que destaca el hematólogo del Centro Regional de Transfusión de Málaga, Francisco Sánchez. Los hospitales cuentan con un stock, pero hay que ir renovándolo periódicamente. Eso se consigue gracias a donantes como Beatriz. Ella lleva veinte años siendo donante de sangre. Ella siempre tuvo claro que, en cuanto pudiera, lo haría. "Desde chiquitita tenía muy claro que quería ser enfermera, tenía superconcienciado que igual que ser enfermera para ayudar a los demás, quería hacerlo de otra manera sin tener que ser sanitaria, con algo que yo tenía, que no me costaba trabajo y era la donación de sangre, porque siempre he visto a mis padres donar sangre, era algo que en mi casa era algo que se hacía"

Beatriz nos ha contado que dona sangre siempre que puede. "Mis tres donaciones de sangre y entre sangre dono plasma. Las mujeres podemos donar tres veces al año y los hombres cuatro"

Donando sangre

REQUISITOS

Los requisitos para poder donar sangre son tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilos, no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda. Es obligatorio acudir con el DNI y es conveniente no ir en ayunas.

Los datos son estos. En los siete primeros meses de este año se han llevado a cabo casi 25.000 extracciones de sangre en la provincia. Pero desde el Centro Regional de Transfusión de Málaga hacen un llamamiento, hace falta donar sangre de forma urgente. Para hacerlo hay que acudir al centro de transfusión más cercano, o a alguna de las unidades móviles que recorren Málaga. En la web: donantesmálaga.org tienes todos los puntos donde puedes donar sangre.