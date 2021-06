El fin de semana dispara en diez puntos la tasa de incidencia del coronavirus en Málaga. Hoy la provincia roza los 161 contagios por cada cien mil habitantes. La capital está en una tasa de 141, seis puntos más entre sábado y domingo. Dos días que han dejado 253 contagios y, afortunadamente, ningún fallecido.

�� @JuanMa_Moreno anuncia dos importantes hitos en #sanidad:

������ Los andaluces serán los primeros en tener el certificado de vacunación #COVIDー19 con validación europea.

���� Nuevo hospital en #Sevilla: el Macarena Cartuja.#AndalucíaFunciona ➡ https://t.co/opIwM8cWoK ✅ pic.twitter.com/muMjPMOfxn — Junta de Andalucía (@AndaluciaJunta) June 7, 2021

La forma en la que evoluciona la pandemia tiene esta explicación, según el consejero de Presidencia y portavoz de la Junta, Elías Bendodo que comentaba al respecto que, "las personas vacunadas, no enferman, están inmunizadas, y los se contagian ahora mismo es la población de entorno a los 40 años que no están vacunados, es población más joven, y por tanto son mas resistentes a la pandemia y que no requieren ingresos hospitalarios, ese es el ejemplo de que la vacunación funciona”, apuntó.

AXARQUÍA LA TASA MÁS BAJA

Por distritos sanitarios, la Axarquía tiene una tasa de 101,1, la más baja de la provincia, aunque por encima de la del viernes, que era de 96,4. El distrito Costa del Sol sitúa su incidencia en 163,5 (frente a la anterior, de 147,1) y La Vega continúa siendo la que tiene la tasa más elevada y en aumento, con 315,9 (frente a 301,3).

El distrito Málaga la sitúa en 133,1 (128 era la anterior); Serranía, con 187,3 es el único que la ha disminuido durante el fin de semana, ya que el viernes era de 198,2; y, por último, el distrito Valle del Guadalhorce acumula una incidencia en 14 días de 205,4 (frente a la tasa de 183 anterior).

El número de recuperados asciende a 97.268, tras sumar 266 en los dos últimos días. En toda la pandemia 8.152 personas han sido ingresadas en los hospitales y, de ellas, 782 han estado en la UCI.

VACUNACIÓN

Mientras tanto, la vacunación sigue su curso. Desde el Gobierno andaluz se ha informado del proceso, precisando que en Málaga el número total de dosis administradas es de 989.939 (+800). Además, ya hay 647.860 personas (+530) con una vacuna inoculada y 357.802 (+332) tienen la pauta completa en la provincia, han añadido desde la Consejería de Salud y Familias.

Importante este anuncio: las personas de 43, 44 y 45 años ya pueden pedir cita esta semana para la vacuna contra el coronavirus, como confirma la Junta de Andalucía.