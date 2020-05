Fase 1 en Málaga: exhaustivo control de los aforos y más movilidad

Hoy la capital vive su primera jornada de la Fase 1 de la desescalada, es decir, damos un paso más para la llamada “nueva normalidad”. Una de las novedades es que ya podemos desplazarnos a cualquier punto de la provincia, para ver a los familiares, visitar una segunda residencia o almorzar en un restaurante. La Fase 1 también nos permite ir de compras sin cita previa a comercios, que en ningún caso pueden superar los 400 m2.

Desde el consistorio precisan que en líneas generales esta fase 1 da mayor libertad en materia de movilidad y se centra en el control de los aforos de bares, restaurantes, terrazas y comercios. Para actuar correctamente y evitar caer en la improvisación, desde el Ayuntamiento de Málaga aseguran que se están coordinando con la Policía Local de otras provincias que entraron en la fase 1 la pasada semana. Avelino Barrionuevo es concejal de Movilidad que apuntaba en COPE Málaga que, "gracias a esa coordinación vamos a centrarnos en los problemas que eso acarrea, que se mantengan las distancias en terrazas, su ocupación, que se mantenga el aforo y el proteger el horario de las personas mas vulnerables, que son el horario de nuestros mayores”, indicó durante la entrevista.

Buenos días. Información sobre las actividades y la prestación de determinados servicios públicos con motivo de la entrada de #Málaga en la Fase 1 de la desescalada desde hoy �� https://t.co/x4aZOjI5Jcpic.twitter.com/pH2Hcp9Rjt — Ayuntamiento de Málaga (@malaga) May 18, 2020

En lo referente al deporte, se siguen manteniendo los horarios para su práctica y siempre de manera individual ¿Qué ocurre con aquellos que para hacer deporte requieran un desplazamiento previo en coche o el traslado de material, como puede ser el caso de deportes acuáticos?. El concejal comentaba sobre este aspecto en COPE Málaga que, “sigue vigente ese horario. Para la práctica del deporte no está permitido el traslado del mismo en vehículo. Una persona puede hacer deporte, pero debe salir desde su domicilio, no puede coger su vehículo e ir al paseo marítimo, aparcar y a partir de ahí ponerte a correr, eso no es posible”, subrayó.

Cambia el coche por la #bici para ir al trabajo y además de ponerte en forma quemarás calorías. ¿Quieres saber cuántas? En media hora de pedaleo, según peso y velocidad de pedaleo, en torno a 210 Kcalorías.



�� https://t.co/4thb6hjY7gpic.twitter.com/ArFSFGZsyD — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) May 18, 2020

El cuanto al uso de mascarillas, recordar que sigue siendo obligatorio en el transporte público y en el coche cuando viajemos con personas que no viven en nuestro domicilio.

